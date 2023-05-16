İstanbulspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler)

Süper Lig lideri Galatasaray, 34. haftada İstanbulspor deplasmanına çıkıyor. Başakşehir’i mağlup ederek 2 maç sonra 3 puan alan ve farkı 5’e çıkaran Galatasaray’da moraller düzeldi. Okan Buruk yönetimindeki Cim Bom, İstanbulspor’u yenerse, en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Beşiktaş’la farkı 8 puana çıkaracak. Fenerbahçe’nin Trabzonspor karşısında olası bir puan kaybı da, Aslan’ı şampiyonluğa bir adım daha yaklaştıracak. İstanbulspor, son haftalarda yakaladığı seri ile küme düşme potasından uzaklaşmış durumda. Fatih Tekke’li Sarı Siyahlılar, güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak.

İstanbulspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak İstanbulspor-Galatasaray maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Tugay Kaan Numanoğlu’nun yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

İstanbulspor-Galatasaray muhtemel 11’ler:

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Ba, Onur Ergün, Rroca, Lokilo, Eze, Ethemi

Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi