İstanbulspor-Galatasaray maçında korkutan anlar! Kanlar içerisinde kaldı…

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Medipol Başakşehir maçının 11’ine göre İstanbulspor karşısında zorunlu tek değişiklik yaptı. Buruk, sarı kart cezalısı Sacha Boey’un yerine Leo Dubois’a görev verdi.

DUBOIS 6 MAÇ SONRA İLK 11’DE

Galatasaray’da Teknik Direktör Okan Buruk, Fransız futbolcu Sacha Boey’un sarı kart cezasından dolayı sağ bekte Fransız oyuncu Leo Dubois’a görev verdi. Son olarak Konyaspor deplasmanında 11’de görev alan Dubois, 6 maç sonra İstanbulspor karşısında 11’de başladı.

OKAN BURUK’UN 11 TERCİHİ

Galatasaray, İstanbulspor mücadelesine; Fernando Muslera, Leo Dubois, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11’i ile başladı.

Yedeklerde ise Okan Kocuk, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Sam Adekugbe, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata bekledi.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Galatasaray taraftarları, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kendilerine ayrılan yerleri tamamen doldururken, tezahüratlarla takımlarını maça hazırladı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Karşılaşma içerisinde pek çok kez karşı karşıya gelen Victor Nelsson ile Emeka Eze, hava topu mücadelesinde kafa kafa çarpıştı. 32. dakikada İstanbulspor ceza sahasındaki pozisyon sonrası iki isim de yerde kalırken sağlık ekipleri hemen tedavi için oyun alanına girdi. Başında kanama meydana gelen Danimarkalı stoperle kaptan Kerem yakından ilgilendi.

OYUNA DEVAM ETTİLER

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası iki isim de oyuna devam etti. Nelsson, kanama nedeniyle formasını değiştirdi. Eze’ye de bandaj uygulandı.