İstanbulspor – Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdiler: Penaltı kararı doğru mu, öncesinde faul var mı?

Bülent Yıldırım: İkinize de daha da netleştirmek için bir soru soracağım. Duhan Aksu, bir hamle yapıyor. Kayarak riskli bir hamle yapıyor. Ceza alanı içerisinde ve sağ ayağıyla beraber geliyor. Bu dikkatsiz mi, kontrolsüz mü? Kendini durdurabiliyor mu? Bu dikkatli bir müdahale mi, değil mi?

Deniz Çoban: Oyuncu, ayağının geldiğini hissettiği anda engellemek için bükmeye çalışıyor. Öyle geriden kayarak gelip süpürüp oyuncuyu indirmiyor. Yani bir kontrolsüzlük yok. Ancak söylediğim yanlış anlaşılmasın. Bu sezon buna benzer VAR marifetiyle çok penaltı verildi. Şimdiki de bundan önceki Merkez Hakem Kurulu da doğru buldu ve uygulamanın böyle olmasını istedi. Hakeme biz o yüzden hata yaptı diyemeyiz. Hakem; aynı yönde talimat alıyorsa, nasıl karar vermesi isteniyorsa öyle karar verir. Ben zaten buna hakemler yanlış yaptı demiyorum ama bu ne kadar penaltıysa, bu ne kadar VAR müdahalesini hak ediyorsa atak başlangıç fazının başındaki de o kadar faul, o kadar VAR müdahalesini hak ediyor.

Seçim Demirel: Hocam kontrolsüz olabilmesi için bu kaymanın oyuncuyu biçmesi lazım veya yerden kayarak geldiğinde oyuncuyu alıp düşürmesi, götürmesi lazım. O zaman kontrolsüz diyebiliriz. Burada anlıyor zaten. Ayağını topa doğru uzattığında oyuncu hissediyor ve dizini bükerek zaten küçülmeye çalışıyor.