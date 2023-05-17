İstanbulspor – Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdiler: Penaltı kararı doğru mu, öncesinde faul var mı?

Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor’u 2-0 mağlup etti. Lider Galatasaray’ın zirvedeki yerini sağlamlaştırdığı mücadelede Tugay Kaan Numanoğlu ve ekibinin özellikle ilk yarının uzatma anlarında Galatasaray lehine verdikleri penaltı kararı tartışma yarattı.
OKAN BURUK’TAN TEK DEĞİŞİKLİK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Medipol Başakşehir maçının 11’ine göre İstanbulspor karşısında zorunlu tek değişiklik yaptı. Buruk, sarı kart cezalısı Sacha Boey’nin yerine Leo Dubois’ya görev verdi.
Galatasaray, İstanbulspor mücadelesine; Fernando Muslera, Leo Dubois, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11’i ile başladı.
Yedeklerde ise Okan Kocuk, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Sam Adekugbe, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata bekledi.
DUBOIS, LİGDE 6 MAÇ SONRA 11’DE
Galatasaray’da Teknik Direktör Okan Buruk, Fransız futbolcu Sacha Boey’nin sarı kart cezasından dolayı sağ bekte Fransız oyuncu Leo Dubois’ya görev verdi. Son olarak Konyaspor deplasmanında 11’de görev alan Dubois, 6 maç sonra İstanbulspor karşısında 11’de başladı.
GOL SAYISINI 17 YAPTI
Sarı-Kırmızılıların gollerini Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi attı. Müsabakanın 45+11. dakikasında penaltıda topun başına geçen Icardi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. Daha sonra 89. dakikada yine sahneye çıkan Icardi, Kerem Aktürkoğlu’nun ara pasında defansın arkasına sarktı ve kale önünde yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek müsabakanın skorunu tayin etti.
30 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig’deki gol sayısını da 17’ye yükseltti. Türkiye Kupası’nda da 1 golü bulunan yıldız futbolcunun bu sezon toplamdaki gol sayısı da 18 oldu.
Mücadeleye 11’de başlayan Mauro Icardi, 90 dakika sahada kaldı.
PUAN FARKI MAÇ FAZLASIYLA 8’E ÇIKTI
Galatasaray, İstanbulspor maçından 2-0’lık skorla galip ayrıldı ve puanını 76’ya yükseltti. Aslan böylece şampiyonluk yarışındaki rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile arasındaki puan farkını da maç fazlasıyla 8’e çıkardı.
Galatasaray, gelecek hafta Nef Stadyumu’nda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.
6 DAKİKA SAHADA KALABİLDİ!
Galatasaray’da Nicolo Zaniolo, 69. dakikada Rashica’nın yerine oyuna dahil oldu. İtalyan oyuncu, hücumdaki ilk pozisyonda Kerem’e ara pasını verdikten sonra ayağını kaldırıp Mehmet Yeşil’e vurdu. Tugay Kaan Numanoğlu önce sarı kartına başvurdu ancak VAR uyarısının ardından kartın rengi kırmızıya döndü. Girdikten sadece 6 dakika sonra takımını 10 kişi bırakan Zaniolo çok sinirlendi ve soyunma odasına girerken duvarı tekmeledi. İtalyan yıldızın soyunma odasında da ortalığı dağıttığı öğrenildi.
SINIRDAKİLER KART GÖRMEDİ
Galatasaray’da dün ilk 11’de görev yapan Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira ve Milot Rashica İstanbuspor karşısına ceza sınırında çıktı. Ancak 4 oyuncu da mücadeleyi kart görmeden, sıkıntısız bir şekilde tamamlamayı başardı. Aslan’da sarı kart gören tek isim olan Fredrik Midtjso de Sivasspor mücadelesi öncesi ceza sınırına gelmiş oldu.
GALATASARAY TARAFTARINDAN BÜYÜK DESTEK
Dünkü mücadelede ev sahibi İstanbulspor’du. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan maçta tribünler ise Sarı-Kırmızı’ydı! Galatasaray taraftarları, deplasman mücadelesi olmasına rağmen stadı doldurdu, takımlarına büyük destek verdi. Oyuncular, adeta iç saha atmosferinde gibi oynadı. Galibiyetin ardından takım sevincini tribünlerle kutladı.
İŞTE KARŞILAŞMANIN TARTIŞMALI POZİSYONLARI
Yayıncı kuruluş beIN SPORTS’ta Trio ekibi, İstanbulspor – Galatasaray maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi. İşte Seçim Demirel, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım’ın yorumlarıyla masaya yatırılan İstanbulspor – Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonları…
23. DAKİKADA SERGIO OLIVEIRA’NIN EMEKA FRIDAY EZE’YE MÜDAHALESİNDE DEVAM KARARI DOĞRU MU?
Deniz Çoban: Tugay Kaan Numanoğlu’nun ismini bu maçta görünce çok şaşırdığımı söylemem gerekir. Sezon başından beri bu tarz maçlara atanmayan, zorluk düzeyi yüksek olan maçlardan uzak tutulan, hatta uzun süre maç verilmeyen isimlerden bir tanesi. Sezon performansı tartışılmayacak şekilde vasatın altında. Geçen hafta Konyaspor – Kayserispor maçını yönetti. Haftanın hakemi de seçmiş olabiliriz ama maçta kritik pozisyon da yaşanmamıştı. Haftanın hakemlerinin içerisinde hata yapmayan haftayı bitiren tek hakemdi ama zorluk düzeyi yüksek bir maçta ceza sahası pozisyonu olmadan, kırmızı kart beklentisi içeren pozisyon olmadan maçı tamamlamıştı. Böylesi zor bir maçta ismini görünce çok şaşırdım, yadırgadım.
Deniz Çoban: Maç boyunca da buna benzer çok sayıda faul hatası yaptı. Çaldı, yanlıştı. Çalmadı, yanlıştı. Bu da onlardan biri… Yani beyazlı oyuncunun top sağından geçerken topa doğru bir hamlesi yok. Direkt siyahlı oyuncunun üzerine doğru gidip onu bertaraf ediyor. Top arkasında. Açık bir faul ama hakem, ‘Devam’ diyor.
Deniz Çoban: Sol ayağıyla da sağ ayağına basmış mı oyuncunun?
Bülent Yıldırım: Tam oturmamış.
Seçim Demirel: Sanki ayak ucuna bir basıyor gibi.
Deniz Çoban: Basmasa bile faul.
Seçim Demirel: Gerçekten de zorluk derecesi bu kadar yüksek bir maça bu hakem ismi pek oturmadı bence de. Deniz Hoca’nın söylediklerini desteklemek istiyorum.
Bülent Yıldırım: Hocam, birkaç yıl önce derbi yönetmiş bir hakemden bahsediyoruz. Geçen hafta temiz bir maç yönetti.
Seçim Demirel: Uzun süredir de maça çıkmıyordu ama…
Deniz Çoban: Her gün bir şey yaşıyor ama Türk hakemliği. Mesela 8 Mart’ı yaşadı Türk hakemliği. Öyle değil mi? Tugay Kaan Numanoğlu da 8 Mart’ın mağdurlarındandı. Çok uzun süre maç alamadı. Geri döndü geldi, maç alacak oldu. Kötü yönetti. Uzun süre bekledi. MHK değişti. Yenisi vermedi falan… Yani çok dalgalı bir süreçten geçerek geldi buraya.
Bülent Yıldırım: Yani geçen haftaki hakimiyetini bu hafta görmediğini söylüyorsun.
Deniz Çoban: Görmedik, evet.
Seçim Demirel: Kesinlikle katılıyorum. Maç içerisinde zaten gelecek pozisyonlarımız.
Seçim Demirel: Bu, açık bir fauldü ama değerlendiremedi.
Bülent Yıldırım: Bu pozisyonun devam kararı konusunda ben de sizlerle hemfikirim. Asla devam etmez. Çünkü Sergio Oliveira, topa doğru ayağa uzatıp müdahale etse ve bu diz darbesi gerçekleşse, ‘Topa doğru hamle’ diyeceğim. Top, iki oyuncunun kenarında kalıyor. Sergio Oliveira, doğrudan gidiyor Eze’nin her iki dizini de yokluyor. Net bir faul kaçmış görünüyor.
32. DAKİKADA VICTOR NELSSON – EMEKA FRIDAY EZE ÇARPIŞMASINDA BİR İHLAL VAR MI?
Seçim Demirel: Bu pozisyonda da Galatasaray kulübesi, bayağı bir itiraz etti hakeme.
Deniz Çoban: Evet, niye itiraz ettiler?
Seçim Demirel: Bir penaltı beklentisi bence.
Deniz Çoban: Öyle mi?
Seçim Demirel: Ben öyle olduğunu düşünüyorum en azından.
Bülent Yıldırım: Katılıyorum Seçim’e. Çünkü, ‘Benim oyuncum, topa vurdu. Topa vurmadı mı? Rakip de geldi benim oyuncuma vurdu’ diyor. Burayı bir açalım lütfen.
Seçim Demirel: Topla önce Nelsson oynuyor fakat o kadar kısa bir süre içerisinde… Her iki oyuncunun niyeti topla oynamak, her iki oyuncu zaten topa doğru gidiyor ve bir çarpışma gerçekleşiyor. Burada asla bir faulden bahsedemeyiz. Kesinlikle bir penaltıyı gerektirecek müdahale yok. Zamanlaması neredeyse bire bir gibi. Evet, Nelsson her ne kadar topla önce oynamış olsa da bu, bir çarpışma. Burada bir penaltıdan bahsedemeyiz.
Deniz Çoban: Benim aklıma hiç penaltı gelmedi. Gördüğüm andan itibaren, ‘İnşallah önemli bir şey yoktur’ dedim. Çünkü kafa kafaya çarpışıyor oyuncular. Geçmiş olsun dileyelim. Asla bir penaltıdan söz edilemez. Bu, bir çarpışma.
Bülent Yıldırım: Böylesi bir durumda penaltıdan nasıl söz edilir? Eze’nin topla oynama şansı hiç olmayacak, rakibi görerek gelecek, Nelsson vurduktan sonra gecikmiş bir baş hamlesi yapacak… Ancak o zaman kontrolsüz bir faul ve penaltıdan bahsederiz.
Deniz Çoban: Sanki Gençlerbirliği – Fenerbahçe maçıydı. Skrtel… O bile tartışılmıştı böyle arkadan gelip…
Bülent Yıldırım: Burada top, iki oyuncunun da oynama alanına düşüyor. İki oyuncunun da topla oynama şansı var. Başlar uzanıyor.
Bülent Yıldırım: Çok kısa bir zaman diliminde de bu çarpışma gerçekleşiyor. Dolayısıyla her iki oyuncuya da geçmiş olsun diyelim. Bir ihlal söz konusu değil. Çarpışmadan dolayı bayağı bir sağlıkları da sıkıntı gördü. Açılan kanamalar oldu. Yani başlara bayağı bir müdahale edildi. Yani kendilerine geçmiş olsun demek lazım. Bir ihlal söz konusu değil.
45+7. DAKİKADA VAR İNCELEMESİ İLE GALATASARAY LEHİNE VERİLEN PENALTI KARARI DOĞRU MU?
Seçim Demirel: Komplike bir pozisyon. Önce penaltı var mı, yok mu kısmına bakalım. Sonra da penaltı oluşumunun öncesinde bir faul var mı, yok mu orayı değerlendirmek istiyorum. Burası atak başlangıç fazı. Buraya sonra gelebiliriz. Önce penaltıya bir gelelim.
Seçim Demirel: Şimdi burada Galatasaraylı oyuncu, topla oynuyor mu? Oynuyor. Onun topla oynamasını kısıtlayan herhangi bir oyuncu var mı? Yok. Açık, net, temiz bir şekilde topla oynuyor. Sonrasında rakibinin gecikmiş hamlesiyle ayağına bir müdahale gerçekleşiyor. Merkez Hakem Kurulu, bu tarz pozisyonlarda penaltı verilmesini istediği için şu görüntüye baktığımızda evet, bu bir penaltı mıdır diye sorulduğunda, ‘Penaltı’ diyebilirim. Ama benim şahsi fikrim… Yani ben Seçim Demirel olarak şu görüntüyü gördüğümde penaltıyı doğru bulmuyorum. Bunu ifade etmek istiyorum.
Seçim Demirel: Yani burada penaltı kararı bana sorarsanız hatalı ama hakemlere verilen eğitimler bunun bir penaltı olması gerektiğini söylüyor ve hakem de penaltı olarak değerlendirdi ama VAR müdahalesiyle değerlendirdi. Şimdi Şampiyonlar Ligi’nde bu şekilde bir pozisyon olduğunda biz, hiçbir şekilde bir VAR müdahalesi görmüyoruz. Ama bizim ligimizde maalesef bu müdahaleler yapılıyor. Hakem de izledi ve penaltı kararı verdi.
Seçim Demirel: Şimdi öncesine gelirsek de burada beyazlı oyuncu ve rakibi, her ikisi de topla oynamak istiyorlar. Ortak bir top geliyor ama beyazlı oyuncu, arkadan rakibini tutuyor, çekiyor ve onun topla oynamasına engel oluyor. Eğer o müdahale olmasa, beyazlı oyuncu bu müdahaleyi yapmasa İstanbulsporlu oyuncu, o topu açık bir şekilde alarak devam edecek oyuna. Hakem, buradaki pozisyonu kaçırıyor ya da faul olarak değerlendirmiyor diyelim. Bence burada bir faul var.
Seçim Demirel: Sonrasında top, Galatasaraylı oyuncularda kalıyor. Oynanıyor ve devamında bu penaltı gerçekleşiyor. Hiçbir şekilde top, İstanbulsporlu bir oyuncunun kontrolüne geçmiyor. Ceza alanı içerisindeki İstanbulsporlu oyuncu, topu almak istiyor ama dokunamayarak topa kayarak zaten düşüyor. Devamında da Icardi topu alıyor ve arkadaşına pas olarak atıyor. Kısacası penaltıdan önce de atak başlangıç fazında bir faul olduğunu düşünüyorum.
Bülent Yıldırım: Peki hocam o penaltı olmasaydı bu faul için Video Hakem, müdahil olmalı mıydı?
Seçim Demirel: Bence olmalıydı.
Deniz Çoban: Önce atak başlangıç fazından alalım isterseniz. Bu pozisyona baktığımız zaman net bir faul olduğunu düşünüyorum. Hakemin açısına da bakalım. Hakemin de açısı olabildiğince iyi.
Bülent Yıldırım: Hocam bundan daha iyi bir pozisyonda olamaz.
Deniz Çoban: Top aşağıda değil, top da yukarıda.
Deniz Çoban: Şimdi Seçim Hocam, ‘Ortak bir top’ dedi. Bu top, Nelsson’a doğru da gelse o zaman, ‘Ortak top’ derim. Aslında bu top, öndeki Eze’nin göğsüne atılmış bir top ve Eze, bu topu göğsüne almak istiyor aslında.
Deniz Çoban: Fakat arkadaki beyazlı oyuncu, kendinin olmayan bu topa ortak olmak istiyor. Kafayla yükselip vurmak istiyor. Hakkı mıdır? Hakkıdır.
Deniz Çoban: Ama bunu yaparken oyuncuyu boynundan tutup kendine doğru çekip, üstten de bastırıp yükselmesini engelleyerek kendisi topa ulaşmaya çalışıyor.
Deniz Çoban: Tamamen öndeki oyuncunun hareketlerini kısıtlayarak bu hamleyi yapıyor.
Deniz Çoban: Hadi bir noktada topa vursa ikili bir mücadele, futbol temas oyunu falan diye kurtaracak bir yerini bulacağım ama öyle bir şey de yok. Topla da oynayamıyor.
Deniz Çoban: Sarı-siyahlı oyuncu, her şeye rağmen topu göğsüne alıyor. Omzundan bastırmasına rağmen, uzanıp topa vurmaya çalışmasına rağmen, üstüne yüklenmesine rağmen başardı ve topu göğsüne aldı.
Deniz Çoban: Şimdi top önüne doğru gidiyor. Siyahlı oyuncu, topa doğru gidecek. Önünde top. Bu sefer yetmiyor ve ikinci bir hamleyle de kolundan tutup topa doğru gitmesini de engelliyor. Yani bir tane değil, iki tane faul var. Kare kare izlediğimiz zaman bunu görüyoruz. Siyahlı oyuncunun yapabileceği hiçbir şey kalmıyor. Göğsüne almak istiyor, yapamıyor. Top her şeye rağmen önünde kalıyor gitmek istiyor, gidemiyor. Hakem çok iyi bir yerden görüyor ve açık bir faul var.
Deniz Çoban: Şimdi yakın zamanda bunu birkaç defa daha dile getirdim. VAR geldi, mertlik bozuldu. Hakemleri de artık eleştiremiyoruz. Tartışma artık VAR karışır mıydı, karışmaz mıydı üzerinden gidiyor. Bırakın VAR’ı… VAR olmasın maçta. Hakem bunu görmeli mi, görmemeli mi? Niye VAR üzerinden tartışıyoruz ki olayı. Net, açık, tartışmasız bir faul var ve hakem, olabilecek en iyi açıdan bunu izlerken bu faulü değerlendirmiyor. Faulde şüphe yok benim açımdan.
Deniz Çoban: Atak başlangıç fazı mı? Ne zaman başlar atak başlangıç fazı? Bir takım, topu kazandıktan sonra ileri yönlü atak aşamasının başladığı… Faul verilmedi ve topu Galatasaray kazandı, bir atağa başlıyor.
Deniz Çoban: Burada siyahlı oyuncuya topun dokunmasının hiçbir önemi yok. Top beyazlı takımın kontrolünde.
Deniz Çoban: İleri yönlü bir atak başladı.
Deniz Çoban: Devam ediyor.
Deniz Çoban: Pas verildi.
Deniz Çoban: Şimdi duralım. Siyahlı oyuncu, savunma oyuncusu; topun kontrolünü elde etti diyemeyiz. Çünkü topu kontrol etmedi. Baskı altında kalmadan sağlıklı bir şekilde topa sahip olmadı. O topu sağlıklı bir şekilde uzaklaştıramadı. Topa dokunmadı bile. Daha baskı altında. Ne yapabileceğini düşünüyor.
Deniz Çoban: Oyuncu, baskıyı yediği için, ‘Topu ne yapabilirim?’ derken ayağı kaydı düştü.
Bülent Yıldırım: Çok doğru. Kararsızlıktan dolayı… Futbolda karar veremediğiniz anda koordinasyon bozulur.
Deniz Çoban: Bunu niye yaptı? Baskı altında olduğu için. Topu sağlıklı şekilde kontrol edemedi. Kontrolü altına alamadı.
Deniz Çoban: Top, halen beyazlı takımda.
Deniz Çoban: Atak başlangıç fazının içerisinde ve o top döndü, penaltı pozisyonu oldu. Öncesinde net bir faul var ve bu, atak başlangıcının içerisinde.
Deniz Çoban: Şimdi gelelim penaltıya. Hakem, bunu sahada görüp değerlendirdiği zaman buna bir şey diyemezsiniz ki böyle penaltılar, bu sene çok verildi. Diğer taraftan fotoğrafı getirip koyduğunuz zaman oyuncu kayarak geliyor, ayak da ayağın üzerine gelmiş bir görüntü var. Şu anda Galatasaraylı oyuncu; hiçbir etki altında kalmadan, hiçbir baskı altında kalmadan, herhangi bir kişinin etkisine maruz kalmadan topa vurdu. Top, auta gidiyor. İkinci bir hamle şansı, topu gidip yakalama şansı, bir avantaj daha elde etme şansı yok.
Deniz Çoban: Devamında uzanan bu ayak ki şurada baktığınız gibi topa da dokunuyor, top kırılıyor.
Deniz Çoban: Ve, ‘Eyvah, benim devamında bu ayağım rakibe gidiyor’ derken küçülmeye başlıyor ve ayağını dizden büküyor.
Deniz Çoban: Sonrasında da önleyemediği bir temas gerçekleşiyor. Şimdi bu pozisyonları değerlendirirken denilir ki bir hareket kontrolsüzse yani sarı kartı gerektiren bir hamle ise VAR’ın da mutlaka karışması lazım. Ama kontrolsüz değil dikkatsiz noktasındaysa VAR karışmaz da. Ben, bunu global ölçekte değerlendirecek olsam buna VAR karışmaz derim. Penaltıya itiraz etmem. Fakat Türkiye’de buna benzer penaltılar verildi. VAR marifetiyle verildi ve eğitimlerde de bunların doğru olduğu söylendi. Türkiye’de bu pozisyonlar için Merkez Hakem Kurulu, bir standart koydu ve hakemler de uygulamaya devam ediyor. Dolayısıyla Türkiye’deki uygulamalara göre ben bu penaltıya, ‘Yanlış’ diyemem. VAR müdahalesine de, ‘Yanlış’ diyemem. Fakat öncesinde açık bir faulün olduğunu, bu penaltının değil öncesindeki faulün değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Bülent Yıldırım: İkinize de daha da netleştirmek için bir soru soracağım. Duhan Aksu, bir hamle yapıyor. Kayarak riskli bir hamle yapıyor. Ceza alanı içerisinde ve sağ ayağıyla beraber geliyor. Bu dikkatsiz mi, kontrolsüz mü? Kendini durdurabiliyor mu? Bu dikkatli bir müdahale mi, değil mi?
Deniz Çoban: Oyuncu, ayağının geldiğini hissettiği anda engellemek için bükmeye çalışıyor. Öyle geriden kayarak gelip süpürüp oyuncuyu indirmiyor. Yani bir kontrolsüzlük yok. Ancak söylediğim yanlış anlaşılmasın. Bu sezon buna benzer VAR marifetiyle çok penaltı verildi. Şimdiki de bundan önceki Merkez Hakem Kurulu da doğru buldu ve uygulamanın böyle olmasını istedi. Hakeme biz o yüzden hata yaptı diyemeyiz. Hakem; aynı yönde talimat alıyorsa, nasıl karar vermesi isteniyorsa öyle karar verir. Ben zaten buna hakemler yanlış yaptı demiyorum ama bu ne kadar penaltıysa, bu ne kadar VAR müdahalesini hak ediyorsa atak başlangıç fazının başındaki de o kadar faul, o kadar VAR müdahalesini hak ediyor.
Seçim Demirel: Hocam kontrolsüz olabilmesi için bu kaymanın oyuncuyu biçmesi lazım veya yerden kayarak geldiğinde oyuncuyu alıp düşürmesi, götürmesi lazım. O zaman kontrolsüz diyebiliriz. Burada anlıyor zaten. Ayağını topa doğru uzattığında oyuncu hissediyor ve dizini bükerek zaten küçülmeye çalışıyor.
Bülent Yıldırım: Peki, şu mesafeyi ne yapacağız hocam? Şu aradaki…
Bülent Yıldırım: Bakın hala devam ediyor temas. Süpürüyor, süpürüyor, iki ayağıyla süpürüyor.
Seçim Demirel: Artık önlenemez bir temas gerçekleşiyor burada. Çünkü bir hamle yapmış oyuncu.
Bülent Yıldırım: Anladım, yanlış anladıysam lütfen düzeltin. Siz bunun dikkatsiz sınırında bir pozisyon olduğunu…
Seçim Demirel: Evet.
Bülent Yıldırım: Evrensel kriterlere göre Video Hakem’in burada müdahale etmemesi gerektiğini…
Seçim Demirel: Etmemesi gerektiğini düşünüyorum.
Bülent Yıldırım: Ettiyse bile en başında net bir faul olduğunu ifade ediyorsunuz.
Seçim Demirel: Kesinlikle, kesinlikle… Atak başlangıç fazında faul var.
Deniz Çoban: Programımız çok izleniyor ve özellikle şuradaki o yazılanlar çok paylaşıldığı için rejiden de rica edelim yanlış anlaşılmanın önüne geçmiş olalım.
Deniz Çoban: Sorulan sadece bu penaltıysa ben, bu penaltıya itiraz etmiyorum. Bu penaltı kararının doğru olduğunu düşünmüyorum. VAR marifetiyle verilmesini de eleştirmiyorum. Niye? Türkiye’de bu sene böyle penaltılar çok verildi. Video Yardımcı Hakem marifetiyle verildi ve doğru kabul edildi. Ben, sadece olayı evrensel ilkelerle değerlendirdim ama biz, Türkiye Ligi’ni yorumluyoruz. Bu hakemlere eğitimi veren Merkez Hakem Kurulu ve bu tarz pozisyonlarda penaltı verilmesini istiyor. Ben o anlamda, ‘Yanlış’ demiyorum.
Seçim Demirel: Aynı şeyi ben de söyledim. Merkez Hakem Kurulu Talimatı’na göre bu penaltı, ‘Doğru’ diyorum ben de ama benim futbol anlayışıma göre, ‘Doğru değil’ diyorum.
Deniz Çoban: Bu penaltı doğru. Yazalım.
Bülent Yıldırım: Bu penaltı kararına doğru diyorsunuz.
Deniz Çoban: Doğru. VAR müdahalesi de doğru.
Bülent Yıldırım: Atak fazını yorumladığınızda buradaki en doğru karar ne?
Deniz Çoban: O zaman reji bunu hazırlayabilir. Önce onu koysun. Siz de kararınızı söyleyin. Penaltı doğru mu, değil mi? Penaltı doğru ya da yanlış yazılsın. Sonra diğer yorumumuzu söyleyelim o yazılsın.
Bülent Yıldırım: Önce penaltıyı değerlendiriyoruz. Penaltıda benim gördüğüm de Duhan Aksu’nun kayarak kontrolsüz geldiği, ligimizde de uygulamanın bu yönde olduğu, dolayısıyla burada verilen penaltı ve sarı kartın ve de Video Hakem müdahalesinin doğru olduğu yönünde. Şimdi bu pozisyonun sonuç fazında penaltı doğru.
45+7. DAKİKADA GALATASARAY LEHİNE VERİLEN PENALTI ÖNCESİNDE FAUL VAR MI?
Bülent Yıldırım: Peki, o taç atışından gelip burada penaltıyla sonuçlanan süreçte en doğru karar ne olmalıydı? Futbol ne bekliyor?
Deniz Çoban: Burada faul var hocam. Siyahlı oyuncu, topa hakim olmak için her türlü pozisyona hakim. Beyazlı oyuncu, dezavantajlı. Siyahlı oyuncunun avantajını elinden alarak topu kazanıyor. O atak da gelip penaltı oluyor.
Seçim Demirel: Yani VAR müdahalesiyle atak başlangıç fazının önce hakeme izlettirilmesi gerekiyordu. Hakem, faul kararıyla belki de bunu iptal edecekti.
Bülent Yıldırım: O zaman Deniz, yarım kalmasın. Sana bir soru daha sorayım. Biraz daha açıcı bir şey söyledi Seçim Hoca. Senin söylediğin gibi, ‘Bu bence de faul’ dedi. ‘Video Hakem’in bunu da izletmesi gerekirdi’ dedi. Orayı da aç istersen.
Deniz Çoban: Şimdi orada da şöyle bir şey var. ‘O penaltı ne kadar penaltıysa bu da o kadar faul’ diyorum. ‘Orada VAR müdahalesi ne kadar doğruysa burada da o kadar gerekir’ diyorum ama hakem, o kadar iyi bir yerden bakıyor ki… Diyalogu bilmiyoruz. Şimdi orada da Alper Ulusoy var. Fakat Alper Ulusoy’un son haftalardaki kararları da biraz tartışmalı oldu ama belki de, ‘Bu penaltıyı sana izlettiriyorum. Başında da bir faul pozisyonu var’ dedi. ‘Ben, onu çok net gördüm. Omuzundan çekiyor ama benim için yeterli değil’ dedi belki hakem. Onu bilmiyoruz.
Deniz Çoban: Net faul var. Dediğim gibi diyalogu bilsek… Belki de, ‘Ben onu gördüm yeterli bulmadım’ dedi. Olabilir mi?
Seçim Demirel: Olabilir.
Bülent Yıldırım: Olabilir, ona bir şey diyemiyoruz. Çünkü konuşmayı bilemiyoruz.
Deniz Çoban: Ona bir şey diyemiyoruz ama bu penaltıyı izlettirirken… İki tane vaka var. Birinci vaka, acaba Alper Ulusoy bunu net faul olarak değerlendirip değerlendirmemesinden öte… İkinci vaka, acaba atak başlangıç fazı olarak mı kabul etmedi.
Bülent Yıldırım: Sanmıyorum. Yeni UEFA Semineri’nden geldi. Bütün testleri geçti. Atak fazını, neye müdahale edip etmediğini en iyi bilmesi gereken isimlerden bir tanesi. Tecrübeyse tecrübe.
Deniz Çoban: Ama şunu da en başta söyledim. Yanlış yerden tartışıyoruz. Hep VAR üzerinden tartışıyoruz. Artık hakemlerimiz versinler kararlarını. VAR karışır mı, karışmaz mı? Boşverelim. Faul mü, değil mi? Açık faul. Ver o zaman sahada VAR karışamıyorsa.
Bülent Yıldırım: Bu pozisyon net bir faul. Hiç tartışılacak bir tarafı yok. Hakem ekibinin de bunu kaçırmış olması kötü olmuş. Ardından atak fazı sonuçlanmıyor ve ceza alanı içindeki pozisyon gerçekleşiyor. Futbol ne bekliyor ve Video Hakem felsefesi anlamında gittiğimizde orada öyle bir pozisyonda kararı hakeme bırakıyorsanız bu ilk pozisyonda sübjektif bir durum da olsa, ‘Tekrar izlemek ister misiniz? Burada da böyle bir şey var’ diye mutlaka göstermeliydi. O sürecin içinde. Dolayısıyla fazın içerisinde. Son pozisyondaki müdahaleyi biz her ne kadar kabul etsek de bu sürecin gösterilmemiş olmasını da kabul etme şansımız Trio ekibi olarak yok.