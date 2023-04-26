İstanbulspor ile Süper Lig’e Fatih Tekke damgası!

Sezon içerisinde ligde kalmak adına avantajlı ekipler arasında gösterilmeyen İstanbulspor’un şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe deplasmanından puan çıkarması da çok muhtemel gözükmüyordu. Fakat Fatih Tekke yönetimindeki Sarı-Siyahlılar, mutlak galibiyet ihtiyacı olan Fenerbahçe’ye karşı deplasmanda alınan 3-3’lük beraberlik ile bir kez daha dikkatleri çekmeyi başardı.

‘LİGE RENK KATTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM’

3-3 sona eren Fenerbahçe müsabakasının ardından İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bu haftadan sonra her maçın kendileri için hayati önem taşıdığını aktaran Tekke, “Hafta içinde Fenerbahçe’nin hemen hemen tüm ataklarının kenar hücumlarından yetenekli oyuncularıyla gol bulmaya çalışan artı direkt hücumlarla dönen toplarda etkili olmaya çalışan bir takım olduğunu biliyorduk. Yine kenardan oymasını müsaade ettik. Attıkları gol yine bizim hatamızdan oldu. İkinci yarı 2-0’dan sonra bir bölümde Eze’nin bireysel olarak penaltıyı alması bizi maça tutundurdu. Buna ihtiyacımız vardı. Risk alarak ön alan baskısı yaptık karşılığını bulduk. Pozisyona baktığımızda beklediğimiz hızlı hücumlarımız var. Kadıköy’de bu ambiyansta ancak bu kadar yakalayabilirdik. Abartmanın manası yok ama neticede 1 puan aldık. Bizim için her maç hayati önem taşıyor. Giresunspor ile oynayacağız. Bir an önce dönüp Giresunspor’a hazırlanmamız lazım. Oyuncularıma verdiği mücadeleden dolayı teşekkür ederim. 1 puanı hak ettik. İstanbulspor olarak lige renk kattığımızı düşünüyorum. Planlı oynadığımızı düşünüyorum. Belki de ilk kez bir formasyon üzerinde iki şeklinde oynadık. Normalde her formasyonda bir an önce dönebilen takımız. Çok çalıştık. Fenerbahçe’ye başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

‘3 PUAN BEKLENTİMİZ VARDI AMA CÜZİ BİR ŞEYDİ”

3 puan beklentilerinin maç öncesi az olduğunu dile getiren Fatih Tekke, “4-3-3’te bir bekleme şeklimiz var. Bunu birkaç formasyonda yapıyoruz. Fenerbahçe’nin oyunu kenardan oynadığını biliyorduk. Attıkları goller çok beklediğimiz gibi değildi. 3. gol direkt hücumdan bireysel hata. İlk gol hata denebilir. Bir bölümde ön aklan baskısı yaptık. Yine bizim tekrarlarımız var. Başarılı olduk diye düşünüyorum. Topalli’nin performansı, Emir’in asisti. Çok güzel işler yaptılar. Toplamda Fenerbahçe bu kadar az pozisyonum belki de bir bize buldu. Dersimize iyi çalıştığımızı düşünüyoruz. 3 puan beklentimiz vardı ama cüzi bir şeydi” değerlendirmesini yaptı.

Hakem yönetiminin sorulması üzerine Fatih Tekke, “Geçen hafta hakemle ilgili konuşmadım. Özellikle hakemle ilgili konuşmayacağım. Bir gün konuşursam bir cümlede 3 kelime olabilir. Bugün de konuşmayacağım” cevabını verdi.

TEKKE DAMGASI

Sükseli futbol kariyerinin ardından antrenörlükte aradığı fırsatları bir türlü bulamayan Fatih Tekke, yıllar sonra şans bulduğu Süper Lig’e damga vurdu. Sarı-Siyahlılar’ın başına geçtiği dönemde küme düşme potasının ilk adaylarından biri olarak gösterilen İstanbulspor, mütevazı ve kısıtlı kadrosuyla Tekke yönetiminde şu an kurtuluşun en güçlü adayı oldu.

Fenerbahçe’yle deplasmanda 3-3 berabere kalarak rakibine şampiyonluk yolunda çok önemli bir çelme takmayı başaran 45 yaşındaki çalıştırıcı, altın değerinde 1 puanı da hanesine yazdırdı. 29 puana ulaşan İstanbul temsilcisinin önünde ligden çekilen takımlarla hükmen kazanacağı iki maç da bulunuyor. Yani sezon sonu için 35 puanı garanti olan Boğalar, rakiplerinin alacağı sonuçlara göre bir galibiyet dahi elde etse ligde kalmayı garantileyebilir.

4’Ü İÇ SAHADA

Üstelik İstanbulspor geriye kalan 5 maçının 4’ünü de iç sahada, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynayacak. Küme düşmesine kesin gözle bakılırken, kurtuluş yolunda en güçlü aday durumuna gelen İstanbulspor aldığı sonuçlar kadar Fatih Tekke yönetiminde oynadığı futbolla da takdir kazandı.