İstanbulspor maçı sonrası Kerem Aktürkoğlu: Icardi ile çok iyi bir uyumumuz var

Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor’u 2-0 mağlup etti. Mücadele sonrası Galatasaray’ın yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu, açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk yarışına değinerek sözlerine başlayan Aktürkoğlu, “3 maç kazandığımız zaman şampiyon olacaktık. Bu parolayla, bu inançla hafta boyunca çalıştık ve sahaya çıktık. Aile yemeğimiz vardı hep birlikte. Orada da birlikte şampiyonluğa yürüdüğümüzü herkese göstermek istedik. Gerçekten inanılmaz bir sezon geçiyor hepimiz için. Taraftarımız harika. Birlikte şampiyonluğa gidiyoruz. Kaldı 2 maç. İnşallah sezon sonu taraftarımızla birlikte kupayı kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

Takım içerisindeki aile ortamına dikkat çeken soruyu da yanıtlayan yıldız oyuncu, “Bizim aile ortamımız… Başkanımız giriyor, yöneticilerimiz giriyor, takım arkadaşlarımız, çalışanlarımız, herkes bir arada olduğu zaman galibiyetlerden sonra ekstra motive oluyoruz, ekstra eğleniyoruz. Bugün içeride de onun kutlaması vardı. Başkanımız geldi, başkanımızla kutladık. Şampiyonluğa yürüyoruz. Taraftarımız her zaman olduğu gibi yanımızda. Bundan sonra da yanımızda olacaklardır. 2 hafta kaldı. İnşallah 2 hafta sonra şampiyon Galatasaray olacak” dedi.

89. dakikada asist yaptığı Mauro Icardi’nin kendisini sırtına almasına ilişkin düşünceleri de sorulan Kerem Aktürkoğlu, “Icardi ile güzel bir uyumumuz var. Ona gol attırmaya çalışıyorum. İstiyorum, çok istiyorum. O da bana çok fazla gol attırmak istiyor. İkimizin uyumu, saha içinde çok güzel oluyor. Bazen rakiplerimizin de bunun farkına varmasıyla zaman zaman istediğimiz şeyi yapamıyoruz. Bugün bir pozisyon daha vardı onu da atabilirdi ama sonunda iletişimi sağlayabildik. Sağ olsun golden sonra beni sırtına aldı. Dediğim gibi aile ortamı var. Hiç kimse kendi üzerine almıyor, ben tek başıma bu takımı götürüyorum diye bir şey yok. Hepimiz birlikte şampiyonluğa yürüyoruz. Oynayan oynamayan herkes destek oluyor. En önemli şey bu. Sahaya girerken oynayan arkadaşlarımızdan çok destek alıyoruz” dedi.