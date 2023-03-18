İstanbulspor maçı sonrası Şenol Güneş’ten Fenerbahçe derbisine ilişkin değerlendirme

Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı İstanbulspor’u 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Siyah-Beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu.

2-0’dan sonra rakibe verdikleri kontra şanslarını tuhaf bulduğunu belirten Güneş, “Yine de pas yüzdemiz, orta yüzdemiz düşündüğümüzün altında. Orta 40 taneye yakın ama isabetsiz. Bazen acele ettik. Oyun beklenen şekilde başladı. İstanbulspor, alanında kalıp kontraya çıkmaya çalışıyordu. İlk yarıda buna izin vermedik ama rakip sahaya çok yavaş gittik. Ortaları ve oyun hızını daha iyi yapmamız lazımdı. Rakibe tabii şut da atmadık ama oyun kontrolü bizdeydi. Her an bir gol geleceğini hissediyorsun. Top, duran toptan geldi. İkinci yarıda şut attık ve atılan bir şut, gol oldu. Oyun daha rahat olması gerekirken rakibin kontraya çıkmasına 2-0’dan sonra izin vermek bana tuhaf geldi. Rakip 0-0’ken yapamadığını bu sefer yaptı. Yine top kayıpları yaptık. 80’den sonra yine toparladık. Yediğimiz gol ve sonrası oyun disiplini de kayboldu. Pozisyonlar da kayboldu. Alex çok önde kaldı. Gedson da sağa sola deplase oldu. Hem Alex’in hem Redmond’ın daha iyi işler yapmasını bekliyordum. Oyun kontrolsüzdü ama ona rağmen Redmond daha sonra gol atarak neticeye katkı yaptı. Rakibin hiç çıkmaması gereken oyun, biz gidiyoruz onlar geliyor şekline döndü. Bu eksikliğimizdi. İyi taraflarından bir tanesi 3 puan almaktı. Ne olursa olsun hak ettiğimiz bir maçtı. Öyle çok kötü bir takımla oynamadık. İstanbulspor, son 3 haftaya bakıldığında hak ettiği sonuçları aldı. Biz Sivas’a kaybettik onlar 3 tane attılar. Bütün oyuncularımız maçın önemini biliyordu. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Ellerinden geleni yaptılar. Daha iyi olması için bu eksikliklerin düzeltilmesi lazım. Onlar için de birlikte çalışacağız. Rachid Ghezzal’ın gelmesi iyi oldu. Tayyip Talha Sanuç ve Arthur Masuaku’nun sakatlıkları var. Onları da dışarı aldık zaten. Arthur’da oyunun gidişine göre biraz geç kalmak durumunda kaldık” dedi.

Tayyip Talha Sanuç’un sakatlığının milli takımdaki durumunu etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin soruya ise tecrübeli çalıştırıcı, “Yarın belli olur. İnşallah çok kötü çıkmaz temennimiz o” şeklinde cevap verdi.

Takımının az şut atmasından şikayet eden Şenol Güneş, “Islak zemin. Çok şut atılması gerekiyordu. Az şut attık. Bizim takımın şut atması gerekirken atmadı, denemedi. Attığı zaman da goller geldi” dedi.

Fenerbahçe derbisine ilişkin görüşleri sorulan başarılı teknik adam, “Milli arada kaleciler hariç 12 tane oyuncu bizimle olmayacak. Kaleciler ile birlikte 14. Ana iskeleti teşkil ediyorlar. Bir de gelişleri geç tarih. Bazı giden oyuncularımız çarşamba oynayacak. Gelişleri perşembe-cumayı bulacak. Aynı şey rakipler için de geçerli tabii. Özellikle derbi maçının o döneme rastlaması iyi olmadı. Neyin çıkacağını o zaman göreceğiz. Çarşamba gününe kadar izin verdik burada kalanlar için. Sonra çalışacağız. Hafta sonu da bir hazırlık maçı yapacağız” ifadelerini kullandı.