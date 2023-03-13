İstanbulspor – Sivasspor maçı (CANLI)

Süper Lig’de 25. haftanın perdesi İstanbul’da kapanıyor ve alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada İstanbulspor ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor. 2 maçtır kazanan ve 21 puanla son sırada bulunan Fatih Tekke’li Sarı Siyahlılar, evinde 3’te 3 peşinde. 2 maçlık galibiyet serisi Fatih Karagümrük deplasmanında sona eren Rıza Çalımbay’lı Kırmızı Beyazlılar, 24 puanla 15. basamakta. Yiğidolar, zorlu deplasmanda kazanıp tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı amaçlıyor. Esenyurt Necmi Kadıoğlu’nda oynanan ve beIN Sports 1’den naklen yayınlanan maçı Halil Umut Meler yönetiyor.
İstanbulspor – Sivasspor ilk 11’ler:
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Ba, Muammer Sarıkaya, Rroca, Lokilo, Ethemi, Eze
Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Goutas, Camara, Ziya, Keita, Ulvestad, Charisis, N’Jie, Gradel, James