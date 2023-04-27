55.1 F
Los Angeles
27 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka Sporİstanbulspor'da Mehmet Yeşil şoku

İstanbulspor’da Mehmet Yeşil şoku

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

İstanbulspor, savunma oyuncusu Mehmet Yeşil’in Fenerbahçe maçında yaşadığı sakatlıktan sonra çekilen MR’ında sol hamstringte kanama ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

Sarı-Siyahlılar’ın sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Mehmet Yeşil’in Fenerbahçe karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonucu çekilen MR görüntülenmesinde sol hamstringte kanama ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimizce başlamıştır” denildi.

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,499BeğenenlerBeğen
16,196TakipçilerTakip Et
3,512TakipçilerTakip Et
7,693TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States