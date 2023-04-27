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İstanbulspor’da Mehmet Yeşil şoku

Yazan:
Alaturka Online
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İstanbulspor, savunma oyuncusu Mehmet Yeşil’in Fenerbahçe maçında yaşadığı sakatlıktan sonra çekilen MR’ında sol hamstringte kanama ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

Sarı-Siyahlılar’ın sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Mehmet Yeşil’in Fenerbahçe karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonucu çekilen MR görüntülenmesinde sol hamstringte kanama ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimizce başlamıştır” denildi.

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