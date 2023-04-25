İstanbulspor’dan büyük sürpriz! Beşiktaş’ın ardından Fenerbahçe…

İstanbulspor, kısıtlı kadrosuna rağmen bu sezon zaman zaman sürpriz sonuçlara imza attı. Sarı-Siyahlılar, son 2 maçta aldıkları 4 puanla ligde kalma yolunda umutlarını artırmıştı. Ancak Kadıköy deplasmanında 4 önemli oyuncuları, kaleci Jensen, sağ bek Duhaney ve orta saha oyuncuları Ba ile Onur’dan yoksun çıktılar. BU da yetmezmiş gibi, 51. dakikada 2-0 yenik duruma düştüler. Ancak Fatih Tekke’nin hamleleri sonuç verdi, İstanbulspor skoru Ethemi’nin biri penaltıdan olmak üzere attığı gollerle skoru 2-2’ye getirdi! Pedro’nun tekrar Fenerbahçe’yi öne geçirmesi sonrası Sarı-Siyahlılar, topa daha çok sahip olup, gol aradı.

90+6’da Eze

Son 2 lig maçını 90+’larda bulduğu gollerle kazanan Fenerbahçe’ye büyük şok yaşatan İstanbulspor, 90+6’da Eze’nin golüyle altın değerinde 1 puanı hanesine yazdırdı. İstanbulspor, sezonun ilk yarısında da Beşiktaş karşısında 2- 0 yenik duruma düşüp sahadan 2-2’yle ayrılmıştı.