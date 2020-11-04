İstanbul’un 17 ilçesi tsunamiden etkilenecek

Çalışma, İstanbul’un denize kıyısı olan ve tsunamiden belirgin şekilde etkileneceği öngörülen 17 ilçe için gerçekleştirildi. İstanbul’daki ilçelerin durumu şöyle:

■ Adalar: Binden fazla yapı etkilenecek, dalgalar 12.3 metreye ulaşacak.



■ Avcılar’da su basma derinliği 5.2 metre, yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 780 metre.



■ Bakırköy’de su basma mesafesi, dere yatağı boyunca yaklaşık bin 200 metre. Maksimum su basma derinliğinin noktasal olarak 6.41 metreye ulaştığı hesaplandı.



■ Beşiktaş’ta su basma mesafesi denizden yaklaşık 200 metre.



■ Beylikdüzü’nde su basma derinliği 5.11 metre. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 350 metre.



■ Beyoğlu’nda karadaki su basma derinliği 3.04 metre. 170’den fazla yapı etkilenecek.



■ Büyükçekmece’de su basma derinliği 8.59 metre; 1400 bina etkilenecek.

KADIKÖY VE MALTEPE’DE 7 METREYİ AŞACAK

■ Fatih’te su basma derinliği 7.02 metre; su basma mesafesi yaklaşık 650 metre.



■ Kadıköy’de su basma derinliği 7.79 metre, su basma mesafesi dere yatakları boyunca 1.000 metre.



■ Kartal’da su basma derinliği 5.84, yatayda mesafe 300.



■ Küçükçekmece’de su basma derinliği 5.38 metre, yatayda mesafe bin 230 metre.



■ Maltepe’de su basma derinliği 7.96 metre, yatayda ise mesafe yaklaşık 670 metre. Orhan Gazi Şehir Parkı tamamen sular altında kalacak.



■ Pendik’te su basma derinliği 5.71 metre, yatayda ise mesafe 400 metre.

TUZLA’DA 6 METRELİK DALGALAR

■ Tuzla’da su basma derinliği 6.34 metre, yatayda ise mesafe yaklaşık 600 metre.



■ Üsküdar’da su basma derinliği 3.37 metre, yatayda ise yaklaşık 365 metre.



■ Zeytinburnu’nda su basma derinliği 5.95 metre, su basma mesafesi 470 metre.