İstanbul’un aşılanma oranı açıklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, nüfusu 20 milyonu aşan dev metropoldeki corona virüsü aşılanma oranlarını açıkladı.
Sabah saatlerinde Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
“İstanbul’da 13 Ekim itibarıyla:
65 yaş üstü büyüklerimizin aşı oranları
1. doz yüzde 91.6
2. doz yüzde 89.7
3. doz yüzde 74
Hedef 3. dozda 1. doz oranını yakalamak!
18 yaş altı gençlerimizin aşı oranları:
1. doz yüzde 50.1
2. doz yüzde 2.9
Sevgili gençler, aşıda 65 yaş üstü büyüklerimizi örnek alalım.”