İstanbul’un birçok ilçesinde 8 saate varan elektrik kesintisi

BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre 29 Eylül Perşembe günü ve birçok ilçede 8 saate kadar elektrik kesintisi yaşanacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) 29 Eylül Perşembe günü İstanbul’un birçok ilçesinde bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Yapılan açıklamada kesintilerin 2 ile 8 saat kadar sürebileceği belirtildi.

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve saatler şu şekilde;

ZEYTİNBURNU

ZEYTİNBURNU: GÖKALP mah 46. sk bölgelerinde 29/09/2022 09:00:00 – 29/09/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU: TELSİZ mah BALIKLI YOL, ERGUVAN, FESLEĞEN, LALE sk bölgelerinde 29/09/2022 15:00:00 – 29/09/2022 21:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

BÜYÜKÇEKMECE: ATATÜRK mah ALBATROS, ATATÜRK, BAHARDALI, GELİNCİK, HAMİYET YÜCESES, KORDONBOYU, SERİNPINAR sk bölgelerinde 29/09/2022 09:00:00 – 29/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

ŞİŞLİ:-MERKEZ mah BİRAHANE, FERİKÖY FIRIN, GÜVENÇ, İYİNİYET sk bölgelerinde 29/09/2022 00:00:00 – 29/09/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ: BOZKURT mah DOLAPDERE, ŞAHİN sk / ERGENEKON mah DOLAPDERE, KÜÇÜK BAYIR, ÇİMEN sk / ESKİŞEHİR mah DERİCİLER, DOLAPDERE, IRMAK, ŞAHİN sk / HARBİYE mah VALİ KONAĞI sk / İNÖNÜ mah DOLAPDERE, KÜÇÜK BAYIR, SATIRCI, ÇİMEN sk bölgelerinde 29/09/2022 09:00:00 – 29/09/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

KÜÇÜKÇEKMECE: HALKALI MERKEZ mah 1.FULYA, 1.FİDAN, ABAY, FATİH, FIRAT, FUNDA, ŞEKER sk bölgelerinde 29/09/2022 00:01:00 – 29/09/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

SİLİVRİ: ORTAKÖY mah CENGİZHAN, HALAT, KABİL, MODERN, TAŞKÖPRÜ, TOKSÖZ, TORNACI, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 29/09/2022 09:00:00 – 29/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ: YENİ mah 7053., ABDÜLHALİK RENDA sk bölgelerinde 29/09/2022 09:00:00 – 29/09/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ: GAZİTEPE mah AKYURT, ANI, ARNAVUTLAR, ATAMAN TAŞÇIOĞLU ÇIKMAZI, AYDINLIKYOLU ÇIKMAZI, BAHÇELER, BALCIOĞLU, BATAN, BAYRAKLI, EROĞLU ÇIKMAZI, FABRİKALAR, GAZETE ÇIKMAZI, GAZZE, GÖKÇİN, GÜMÜŞLER, GÜNEŞTEPE ÇIKMAZI, GÜNGÖR ÇIKMAZI, HAVUZ, ISSIZ ÇIKMAZI, KANTAR YOLU, KARAGÖZ, KAVAKLIK, KAĞNI, MEHTERAN, MUSTAFA YAŞAR ÇIKMAZI, MUTLULUK ÇIKMAZI, NURLU, PAŞABAHÇE, TAŞKINLAR ÇIKMAZI, TÜTER, URARTU, VELİBEY, ÇAYIRLAR MEVKİİ, İKLİM ÇIKMAZI, ŞAHİN ÖZER sk bölgelerinde 29/09/2022 11:00:00 – 29/09/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ: ÇAYIRDERE mah ÇAMYOLU sk bölgelerinde 29/09/2022 12:00:00 – 29/09/2022 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ: ORTAKÖY mah ABBASAĞA, ADALARÖNÜ, AFYON, ALİBEY, AĞABABA, AĞASAR, AĞAÇARDI, CELAL BAYAR, DOĞU, DUTBAHÇESİ, GARANTİ, HIDIRELLEZ, KURABİYE, KURUÇAY, KİLİT, MADENÖZÜ, POSTANE, YAMAÇ ÇIKMAZI, ÇAKMAR, İNCESU, İSKENDER sk bölgelerinde 29/09/2022 09:00:00 – 29/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ: ÇAYIRDERE mah BAŞÖĞRETMEN, ÇAMYOLU sk bölgelerinde 29/09/2022 14:30:00 – 29/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ: BÜYÜK ÇAVUŞLU mah ATİK, BOŞ, BÜYÜKÇAVUŞLU, BİRLİK, COŞKU, CİNGÖZ, DENİZYILDIZI, ESARET, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, HASFIRIN, HAYIRLI, HAYRABOLU, KATİBİM, MARTIKUŞU, MISIR, NARLIKAPI, NARLITEPE, NATO, OCAK, SAKLIBAHÇE, SARIEFE, SARRAF, SELEN, SENCER, SEVDALI, TARLABAŞI, TESKERECİ, TOPTANCI, TİCARET, UĞURKAN, YAHYA KEMAL BEYATLI, YÜZÜNCÜYIL, ÇAVUŞ, İLKE, İSTANBUL, İŞLETME sk bölgelerinde 29/09/2022 09:00:00 – 29/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

BAKIRKÖY: ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah sk bölgelerinde 29/09/2022 22:00:00 – 30/09/2022 03:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY: ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah sk bölgelerinde 29/09/2022 22:00:00 – 30/09/2022 03:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

ÇATALCA: İHSANİYE mah AKİK, HECE, PINARCA, SEBİL sk bölgelerinde 29/09/2022 09:00:00 – 29/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

EYÜPSULTAN: ALİBEYKÖY mah 1.ARALIK, ATATÜRK, DÜZGEÇİT, MERT, SEVİNÇ sk bölgelerinde 29/09/2022 00:05:00 – 29/09/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN: GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.ATEŞ, 1.CİHAN, 1.YILMAZ, ALTKÜME, BELEDİYE, DUMANLI YOL, TAN, ÇAMLIK, ÇEŞMEBAŞI, İSTANBUL sk bölgelerinde 29/09/2022 09:30:00 – 29/09/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN: ÇIRÇIR mah 1.ÇAM, BULUT, FUNDA, NAMIK KEMAL, İNEN sk bölgelerinde 29/09/2022 15:00:00 – 29/09/2022 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN: TOPÇULAR mah RAMİ KIŞLA sk bölgelerinde 29/09/2022 19:00:00 – 29/09/2022 23:59:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

ESENYURT: MERKEZ-SULTANİYE mah 614., 615., 616., 635., 641., 642., 643., BALIK YOLU sk bölgelerinde 29/09/2022 09:00:00 – 29/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

BAYRAMPAŞA: MURATPAŞA mah ADNAN KAHVECİ, AKIN, KAMİL, KISMET, ONARIR, SİNEMA, TUNA, İLHAN, ŞEREF sk / İSMET PAŞA mah BABİL, FULYA, GÜL, KENAR, OĞUZ, TOPHANE, TUNA, UÇAK, ŞEHİT İSMAİL BARUT sk bölgelerinde 29/09/2022 19:00:00 – 29/09/2022 23:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

BÜYÜKÇEKMECE: DİZDARİYE mah ALGAN, AYDIN, AYSUN, BOSTAN, CUMHURİYET 5, DEĞİRMEN, DEĞİRMEN 2, ENVERPAŞA, ERKAN, FIRIN, GÖLBOYU, HAMAM, KAMELYA 4, KEMAL ŞENGÖR, MİMAR SİNAN, NENEHATUN, PARLAK, PAZAR, PERVİN, REHA, TEYYARECİ FETHİBEY, VATAN 4, YAHYA KAPTAN, YENİMAHALLE, YÖRÜK ALİ EFE, ÇEŞME 2, ÇİFTLİK, ŞAHENDE, ŞAHİNBEY sk bölgelerinde 29/09/2022 09:00:00 – 29/09/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE: CELALİYE mah ACARLAR, AVCILAR, BALSU, BAĞLARBAŞI, DEMİRBAŞ, FATİH SULTAN MEHMET, GÖKTUĞ, GÜRCAN ŞAHİN, HASRET 1, KARADENİZ, KAVAKLI, MALTEPE, PIRLANTA, SERDAR, STADYUM, YÜKSEL, ŞELALE 2 sk bölgelerinde 29/09/2022 09:00:00 – 29/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

BEYOĞLU: PİRİPAŞA mah AHBAP, ASLAN, ECDAT, ERGANUH, GÖKTUĞ, KETEN, MANOLYA, TÜRKELİ, UMUT, YAPRAKLI ÇIKMAZI, İÇ BOSTAN, ŞABAN DERESİ, ŞİRİN BAHÇE sk bölgelerinde 29/09/2022 09:00:00 – 29/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

BAHÇELİEVLER: ZAFER mah COŞARSU, KAPTAN sk bölgelerinde 29/09/2022 09:00:00 – 29/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER: YENİBOSNA MERKEZ mah BALKAN, KURULUŞ, TAŞOVA, YILDIZTEPE, ŞAİR sk bölgelerinde 29/09/2022 12:00:00 – 29/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER: KOCASİNAN MERKEZ mah sk bölgelerinde 29/09/2022 09:00:00 – 29/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

BAŞAKŞEHİR: BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 10., 11., 12., ANADOLU, HAYAL, KARADUT, KARDELEN, MANOLYA, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, NAMIK KEMAL, RUMELİ, TEVFİK FİKRET, ZAMBAK, ŞEBBOY sk bölgelerinde 29/09/2022 09:00:00 – 29/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

GAZİOSMANPAŞA: -BAĞLARBAŞI mah CANAN, GÜLLÜ, MENEKŞE sk / SARIGÖL mah ADA, ADA ARALIĞI, AY, BEKÇİ, BİLGİN, CENGAVER, DEREYOLU, GÜLLÜ, GÜNEYSU, GÜZEL, HAMAM, KAMBER, KAMER, KEMER, NAZENİN, NAZLI, PİYALE, TULUMBA, VATAN, ÇETİNKAYA, İNCİ, ŞAHİKA sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2399. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 13. sk bölgelerinde 29/09/2022 09:30:00 – 29/09/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ: KONAKLAR mah MİMOZA, ORG. İZZETTİN AKSALUR sk bölgelerinde 29/09/2022 10:00:00 – 29/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

BAYRAMPAŞA: KARTALTEPE mah CİCOZ YOLU sk / MURATPAŞA mah 104., 105., CUMHURİYET, CİCOZYOLU, DEMİRHİSAR, ERGENE, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KÖPRÜLÜ sk bölgelerinde 29/09/2022 19:00:00 – 29/09/2022 23:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA: MURATPAŞA mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, SANAYİ sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah RAMİ KIŞLA sk bölgelerinde 29/09/2022 19:00:00 – 29/09/2022 23:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

AVCILAR: FİRUZKÖY mah ALİ GÜLMEZ, FİRUZKÖY BULVARI, ŞAFAK sk bölgelerinde 29/09/2022 09:00:00 – 29/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

SARIYER: -BÜYÜKDERE mah ESMA HANIM ÇIKMAZI, KÖŞK ÇIKMAZI, MALTIZ DERESİ, NAZARLIK DERE, ÇAYIRBAŞI sk bölgelerinde 29/09/2022 09:00:00 – 29/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY

ARNAVUTKÖY: ATATÜRK mah EBUBEKİR, HIZLI, KAKTÜS, KAYALIK, TÜRKSOY, YENER, YENİGÜN, ŞİRİNDERE sk / YUNUS EMRE mah ALACA MESCİT, NAZDAR, TALİMHANE, YAVUZAY, ŞİRİNDERE sk bölgelerinde 29/09/2022 09:00:00 – 29/09/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY: HADIMKÖY mah FATİH SULTAN MEHMET, HASAN POLATKAN, HAYRETTİN ÖZBEK, VAROL, YAŞAR DOĞU sk / HASTANE mah OKUTAN sk bölgelerinde 29/09/2022 09:00:00 – 29/09/2022 16:51:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.