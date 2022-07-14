İstanbul’un dokusu değişti kadınlar güvende değil

Şehri sokak sokak gezerek araştırma yapan CHP’li vekil Gürsel Tekin, kentin 3 önemli sorununu tek tek saydı.

Başak KAYA

İstanbul’un dokusunun sığınmacılar nedeniyle değiştiğini belirten CHP Milletvekili Gürsel Tekin, “İstanbul’da kadınlar güvende değil” dedi. Şehri sokak sokak gezerek araştırma yapan Tekin, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada şu değerlendirmeleri yaptı:

– Enflasyon alım gücünü düşürüyor, halkımız yoksullaşıyor, temel tüketim harcamalarını bile yapamıyor. Halkın yüzde 61’i temel tüketim harcamalarını karşılarken zorlanıyor. İkinci sırada konut ve barınma krizi var. Daire kiraları 20 bin liraya kadar çıktı. İnsanlar kiralık evlerini terk ediyor. Üçüncü olarak da sığınmacı sorunu var. 2 milyonu aşkın sığınmacı İstanbul’da yaşıyor. İstanbul’da artık kadınlar sokakta kendilerini güvende hissetmiyor. Bunların tamamı merkezi hükümetin tercihleri nedeniyle oluşan sorunlar. Hepsinin de çözümü aynı. Sandık geldiği anda AKP gidecek Türkiye kazanacak.

– İktidar ülkeyi seviyorsa bir an önce sandığı vatandaşın önüne koymak zorunda. Erdoğan seçimi kaybedecek, yeni Cumhurbaşkanı Millet İttifakı’ndan çıkacak.

25 yılın tüm eksikliğini 3 yılda kapatmak zor

Gürsel Tekin, kentte yaşanan yağış sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu‘nun tatilde olmasına yönelik eleştirileri de değerlendirdi.

Tekin şunları kaydetti: “Demokratik bir toplumda eleştiriler doğaldır. Fakat iyi yönetici iyi sistem kuran insandır. İstanbul’u 25 yıl yöneten zihniyet altyapı projeleri yapmadı, şehri betona gömdü. Yoğunluk ile İstanbul yaşanmaz bir hale geldi. Üsküdar’da deniz kara ile birleşti. Alt geçitleri sel suları bastı insanlarımızı kaybettik. Şimdi 3 yıldır hummalı bir şekilde altyapı çalışması yapılıyor. 25 yılın eksikliğini 3 yılda kapatmak zor.”