İSTANBUL’UN EN İLGİNÇ MÜZESİNİN KORİDORLARINDA…

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Aslı Öymen’in hazırlayıp sunduğu sanat yaşam insan programı taze içerikleri ve yeni konuklarıyla sanata,yaşama ve insana dair konulara farklı perspektifler kazandırmaya devam ediyor. Bu bölümde sizleri Sakıp Sabancı Müzesine götürüyor, sizinle birlikte sergileri geziyoruz. Bu müzenin eski hali nasıldı? Müzenin daimi koleksiyonları neler? Sakıp Sabancı Müzesinin Müdürü Nazan Ölçer ile Tanzimat'dan Cumhuriyet'e Ressam Hocaların Ressam Öğrencileri sergisinin bilinmeyenlerini öğreniyoruz. Bu serginin içinde hangi eserler var? Hangi sanatçıları kapsıyor? Ardından Murat Germen ile birlikte Dün Bugün İstanbul isimli sergiyi gezerek Fotoğrafçı ve Fotoğraf Sanatçısının farkları nelerdir bunları inceliyoruz. Aslı Öymen soruyor, Nazan Ölçer ve Murat Germen cevaplıyor, Aslı Öymen ile Sanat Yaşam İnsan devam ediyor. —

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