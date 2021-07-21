İstanbul’un en özel yeri kütüphane oluyor

Modern mimarlığın Türkiye’deki ilk eserlerinden olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Saraçhane’deki binası, halka açılıyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim vaatlerinde olan Saraçhane binasının kütüphaneye dönüştürülmesi için 2 yıl önce başlayan onay süreci tamamlandı.

İmamoğlu göreve gelir gelmez 30 Temmuz 2019’da İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’na yapılan başvuru, 26 Mayıs 2021’de onaylanabildi.

Belediye binasının kütüphaneye dönüştürülmesini içeren restorasyon çalışması, bazı hizmet birimlerinin taşınma işleminin tamamlanmasının ardından önümüzdeki aylarda başlayacak.

Çalışmanın bir yıl içinde tamamlanarak kütüphanenin hizmete girmesi planlanıyor. 2 bloktan oluşan belediye binasının hizmet birimlerinin bulunduğu B Blok, kütüphaneye dönüştürülecek.

Başkanlık makamı ve meclisin bulunduğu A Blok’ta bir değişiklik olmayacak. Sadece başkanlık binasının giriş katındaki yeni yönetim döneminde sergilerin yapılmaya başlandığı fuaye alanı, kütüphane projesinin bir parçası haline getirilecek.

PROJE NASIL UYGULANACAK?

Proje hakkında bilgi veren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat “İBB binalarında restorasyon projesine artık başlıyoruz. İBB’nin bazı birimleri taşınacak. Memurların ofisleri kullanım oranı üçte bire düşecek.

Kütüphane ilk etapta B Blok’ta ilk 3 kata kurulacak. A Blok’taki sergi fuaye alanı ile B Blok arasında erişim sağlanarak bu alan da kütüphaneye dahil edilecek. Bahçede bazı düzenlemeler yapılacak. Otoparkı kaldırıp yeşil alan olarak düzenleyeceğiz.

Birkaç ay içinde uygulama projesi başlayacak. Dönüşüm izlenebilecek. Şantiye açık olacak. Çatı katındaki yemekhane ile ilgili kararımızı henüz vermedik. Kütüphanenin bir parçası olacak ya da yemekhane olarak devam edecek. Burada kalacak personelin ihtiyacına göre karar verilecek. B bloğun çatı katı, İstanbul’un en güzel manzaralarından birine sahip. Vatandaşa açmak istiyoruz. Projede bazı revizyonlar yapılacak” dedi.

“İSTANBUL’UN BELLEĞİ OLACAK”

Bu kütüphanenin İstanbul’un belleği olmasını hedeflediklerini dile getiren Polat “Bir araştırmacı olsam şehrin meclis tutanaklarına burada ulaşmak isterdim. Bir şehrin nasıl değiştiğinin belgesi o tutanaklar. İBB’nin arşivinin erişilebilir olması ana arayışımız. Şehir, kent, tarih ve İstanbul ile ilgili bütün kaynakların burada olması gerekiyor. Bunun için çalışıyoruz bir yandan. Saraçhane’deki kütüphanenin ana teması İstanbul’un kent kültürü ve belleğini beslemek olacak” dedi.

İlginizi Çekebilir İBB’nin kurban bağışı kampanyasında rekor kırıldı