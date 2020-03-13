İstanbul’un geleceği için dev bütçe yetkisi

İBB Meclisi’nin mart ayı oturumlarında İstanbul’un yarım kalan projeleri için çok önemli kararlar alındı. İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Finansman Müdürlüğü’nün 3 farklı “dış borçlanma” teklifi İBB Meclisi’nde oybirliği ile kabul edildi.

DIŞ BORÇLANMA YETKİSİ

Alınan kararlara göre 2016 yılında 152 milyon 998 bin 679 liraya ihale edilen Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının tamamlanabilmesi için araç alımında yerli ve milli araç tedariki göz önünde bulundurularak toplam 98 milyon 631 bin 803 Euro tutarında dış borçlanma yapabilmesi için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yetki verildi. Tramvay hattının bu yılın sonunda hizmete alınması planlanıyor.

2.5 YIL ÖNCE DURDU

2016 yılında maliyeti 558 milyon 800 bin Euro olarak hesaplanan ve inşaatı 2,5 yıldır duran Dudullu-Bostancı Metrosu’nun kredisine de onay çıktı.

Projenin yolculu işletmeye açılabilmesi için 165 milyon 424 bin 392 Euro, projenin hizmete alınması sonrasında ise Kozyatağı ve Bostancı otoparklarının ince işleri ile genel hizmetlerin tamamlanabilmesi için de 22 milyon 901 bin 13 Euro olmak üzere toplam 188 milyon 325 bin 406 Euro tutarında dış finansman için İmamoğlu yetkilendirildi. Bu hattın 2021 yılının sonunda bitirilmesi hedefleniyor.

ATIK YAKMA TESİSİ YAPILACAK

2017 yılında 2 milyar 235 milyon 800 bin TL’ye ihale edilen Eyüp Işıklar’daki İBB Atık Yakma ve Enerji Üretimi Tesisi projesini tamamlamak için de İmamoğlu 150 milyon Euro dış kredi bulmak için yetki aldı.

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