İstanbul’un göbeğinde garip hırsızlık: Heykelin simitlerini çaldılar

Tarihi Eminönü simidini temsil eden Yeni Camii Meydanı’ndaki simitçi heykelinin ‘simitleri’ çalındı. Belediye yetkilileri çalınan bronz simit heykellerin bulunması için çalışma başlattı.

Fatih Belediyesi tarafından, 2016 yılında heykel sanatçıları Mustafa Burnazoğlu ve Ersin Alyakut’a yaptırılan simitçi heykelinin 30 bronz simiti çalındı.

Parasını denkleştirmeye çalışan bir çocuğa simit veren simitçiyi tasvir eden heykelin yapımı 3 ay sürmüştü. Yeni Camii Meydanı’ndaki heykelin yapımında bin ton bronz kullanılmıştı. Eminönü’nü ziyaret edenlerden yoğun ilgi gören simitçi heykelinin tezgahı 3 aydır simitsiz kaldı. Heykelin simit tezgahının bir kısmı da zarar gördü.

Fatih Belediyesi yetkilileri çalınan bronz simit heykellerinin bulunması için çalışma başlattığını belirterek, heykelin tekrar eski haline getirileceğini bildirdi.

“SİMİTLERİN ÇALINMASINA ÜZÜLDÜK”

Eminönü’ne alışveriş için gelen Meral Demirbaş, “Pandemiden önce Eminönü’ne gelmiştim, kızlarım heykelle fotoğraf çektirmişti. O zaman tezgahta simitler vardı, çok hoşuma gitmişti. Şimdi simitleri göremeyince çok şaşırdım. Acaba bronz diye alıp sattılar mı” dedi. Fatih Yıldız ise 4 yıl önce Eminönü’ne geldiğinde heykelin çok dikkatini çektiğini belirterek, simitlerin çalınmasına üzüldüğünü ifade etti. (DHA)

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