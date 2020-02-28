İstanbul’un göbeğinde ‘sınır’ bekleyişi

Türkiye’nin “Avrupa’ya gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı” aldığı haberlerinin sonrasında Türkiye’nin dört bir yanındaki mülteciler sınır kapılarına ve kaçak geçiş noktalarına akın etti.

VATAN CADDESİNDE BEKLEYİŞ

Yüzlerce göçmen sınırı geçmek için gruplar oluşturdu. Karadan ve denizden sınırı aşmak isteyen mülteciler ilginç görüntülere de sebep oldu. İstanbul Vatan Caddesi’nde kendilerini sınıra götürecek otobüsleri bekleyen göçmenler kameralara yansıdı.

Vatan Caddesi’nde çok sayıda mülteci çocuklarıyla beraber bekleyişe devam ediyor.

BODRUM DA AYNI

Öte yandan Sözcü muhabiri Yaşar Anter’in aktardığına göre Türkiye’nin göçmen geçişlerini serbest bıraktığı haberleri üzerine Bodrum’dan Yunanistan adalarına geçmek için bekleyen göçmenlerin gece yarısı hareketlendiği gözlendi.

Bitez, Akyarlar, Yalıkavak ve Gümüşlük sahillerine gelen göçmenlerden bazıları 4-8 metre arasındaki lastik botlarla Yunanistan’ın İstanköy ve Kilimli adasına geçmeyi başardı. Yaklaşık 20-40’ar kişilik gruplar halinde denize açılan göçmenleri Yunan sahil güvenlik ekipleri karşıladı. Göçmenler İstanköy ve Kilimli adalarına götürülürken sabah saatlerinde İstanköy adasında gerginlik yaşandığı öğrenildi.

ARBEDE YAŞANDI

Kilimli’deki yaklaşık 600 göçmenin sahile gelen yeni göçmenleri karşılamak için şehir merkezine inmek istemesine polisler izin vermeyince arbede yaşandı. İstanköy’ün Pyli mahallesinde güvenlik güçleri göçmenleri durdurmaya çalıştı. Karaya çıkan göçmenler daha sonra göçmen kampından gelenlerle birleşti.

Bölgede Yunanistan’a ait sahil güvenlik botlarının sayısının artması dikkat çekti. Yalıkavak, Kardak bölgesi, Gümüşlük, Turgutreis ve Bitez açıklarında sekiz Yunan sahil güvenlik botunun sürekli devriye gezdiği görüldü.

GÖÇMEN KARARI

Reuters haber ajansının üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberde “Türkiye, Suriyeli mültecilerin karadan ve denizden Avrupa’ya ulaşmasını engellememeye karar verdi” denildi. Haberde güvenlik görevlilerinin sınırlardan çekildiği ve denetim yapılmayacağı öne sürüldü.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik “Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz” ifadelerini kullanırken Dışişleri Bakanlığı, İdlib’deki son gelişmelerin Türkiye üzerindeki göç baskısını artırdığını ve sığınmacıların batı sınırına yöneldiğini kaydetti.

Göçmen politikasında bir değişiklik olmadığını vurgulayan Dışişleri, İdlib’de durumun daha da kötüleşmesi durumunda riskin de artacağını belirtti.

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