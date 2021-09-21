İstanbul’un kayıp kitabesini İBB satın aldı

İBB, Şile Bozgoca Camii’nin yurt dışına çıkarılmış kayıp kitabesini Hollanda’da 17 Eylül günü düzenlenen müzayedede 4 bin 600 avroya satın aldı. Kayıp kitabe önümüzdeki hafta İstanbul’a getirilerek yeni kurulacak İstanbul Kent Müzesi’nde sergilenecek.

Özlem GÜVEMLİ

İstanbul’un Şile Bozgoca Köyü’nde Osmanlı döneminde yapılan yok olmuş caminin hicri takvime göre 1285, miladi takvime göre 1869 yılı ile tarihlenen El’Hac İbrahimzade Hurşid Beğ kitabesi, İstanbul’a dönüyor. Yok olan, günümüze kadar ulaşmayan camiden kalan son eser olan kitabenin, ne zaman yurtdışına çıkarıldığı bilinmiyor. Günümüzde tarihi caminin yerinde de 1957 yılında yapılan köy camii bulunuyor.

5 BİN 665 AVROYA MAL OLDU

İstanbul’un yok olan camisinin son eseri olan kitabe, 17 Eylül günü Hollanda’nın Hattem şehrindeki Oriental Arts Müzayede Evi’nde açık arttırmaya çıkarıldı. Kitabenin müzayedede satışa çıkarılacağı, öncesinde Dr. Neval Konuk Halaçoğlu tarafından bir raporla İBB’ye bildirildi. İBB de açık arttırmaya çevrimiçi olarak katıldı ve 4 bin 600 avroya satın aldı. Kitabe, harçlar ve vergiler ile birlikte 5 bin 665 avroya mal oldu.

“İSTANBUL’A KAZANDIRDIK”

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, kitabeyi önümüzdeki hafta Hollanda’dan İstanbul’a getirmeyi planladıklarını ve eserin Topkapı’da yeni kurulacak İstanbul Kent Müzesi’nde sergileyeceklerini söyledi. Polat “İstanbul’un kayıp camisinin ayakta kalan son eseri olan kitabeyi, özel koleksiyonlara girmekten kurtararak İstanbul’a kazandırdık. Biz kentin hafızasını korumakla görevli bir yönetimiz, bu yönde çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu. İBB’nin satın aldığı tarihi kitabe, dört köşeli mermer üzerine elle kazıyarak yazılmış. Osmanlıca olan kitabe, 45×48 cm boyutlarında. Tarihi de hicri takvime göre 1285, miladi takvime göre 1869 yılı olarak kayıtlı.

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