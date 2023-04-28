İstanbul’un seçmen sayısında dikkat çeken artış

Türkiye’nin 13. cumhurbaşkanının ve 600 milletvekilinin seçileceği 14 Mayıs’taki seçimlere sayılı günler kaldı.

Sandık kurulu başkanları ve üyeleri belirlenip, oy pusulalarının ilçe seçim kurullarına gönderilmesi gibi işlemler için çalışmalar hız kazandı. Beş yıl görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni Meclis üyelerini belirleyecek seçmenlerin yaklaşık yüzde 18’inin yer aldığı İstanbul’da da hareketlilik başladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye genelindeki 1094 ilçe seçim kurulundan 80’i, 39 ilçesi bulunan megakentte yer aldı.

Yurt içi ve dışında 191 bin 884 sandığın 30 bin 802’si İstanbul genelindeki okullara yerleştirilecek. Yurt içi ve dışındaki 64 milyon 113 bin 941 seçmenin 11 milyon 350 bin 971’i İstanbul’da kurulacak 1830 sandık alanında oy verecek.

İstanbul’daki seçmen sayısı 2018 seçimlerinde 10 milyon 573 bin 543 olarak belirlenmişti. Buna göre, iki seçim arasındaki seçmen farkı 777 bin 428 olarak hesaplandı.

EN AZ SEÇMEN ADALAR’DA

İstanbul’da en az seçmenin bulunduğu Adalar’da 13 bin 504 kişi oy kullanacak. En çok seçmenin bulunduğu Esenyurt’ta ise 643 bin 14 kişi sandığa gidecek.

EN KALABALIK MAHALLE

TÜİK verilerine göre İstanbul’un en kalabalık mahallesi olan Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi’nde, 14 sandık alanında 71 bin 670 seçmen oy verecek. En hareketli günlerini yaşayan Adnan Kahveci Mahalle Muhtarlığında hazırlıklar devam ediyor.

KENTİN 14 SEÇMENLİ MAHALLESİ

Her gün binlerce kişinin adım attığı İstanbul’un en uğrak yerlerinden Fatih ilçesinin Eminönü semtindeki Tahtakale ise kentte en az seçmenin sandığa gideceği mahalle olarak dikkati çekiyor. Gündüz açılan iş yerleri nedeniyle hayli kalabalık olan mahalle gece ise sessizliğe bürünüyor. Bu seçimde Tahtakale’de yalnızca 14 seçmen oy kullanacak.

BAŞKAN KURAYLA BELİRLENDİ

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı binası içinde yer alan İl Seçim Kuruluna geçen yıl kurayla belirlenen İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Ramazan Seçkin başkanlık edecek. Başkan Seçkin’in kurul üyeleri ise yine kurayla İstanbul 1. Ticaret Mahkemesi Başkanı Özlem Aktaş ile İstanbul 7. İş Mahkemesi Hakimi Hamza Emre olarak belirlendi.

İstanbul’da bulunan 80 ilçe seçim kurulu başkanı, sandıklara başkanlık edecek kişiler ve memur üyeler de kurayla seçilirken son seçimlerde en fazla oy almış ilk 5 partinin belirlediği kişiler de sandık üyesi olarak yer alacak. Kurul, oy kullanılan yerlerde usulsüzlük veya sayımla ilgili şikayetler olması halinde ilgili yere kontrole gidebilecek.

17.00’DA SONA ERECEK

Seçmen kaydı yurt dışında bulunan vatandaşların İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında kurulan sandıklarda 27 Nisan’da başlayan oy verme işlemi 14 Mayıs saat 17.00’da sona erecek.

Türkiye genelinde oy verme işlemlerinin 14 Mayıs saat 17.00’da bitmesi ve sayımların yapılarak seçim sistemine girilmesinin ardından, ilçe seçim kurulu başkanları birleştirme tutanaklarını İstanbul Adliyesi’ndeki İl Seçim Kuruluna teslim edecek. Siyasi partilerin veya adayların olası itirazlarını yapabileceği 16 Mayıs’tan sonra İl Seçim Kurulu İstanbul’daki kesin seçim sonuçlarını açıklayacak. YSK ise 19 Mayıs’ta kesin resmi sonuçları kamuoyu ile paylaşacak. (AA)