İstanbul’un suyu tehlike altında!

İstanbul’un içme suyu kaynakları arasında yer alan Sarıyar Barajı’nın dibindeki zehirli kül yığınının suya karışabileceği, İstanbul halkının zehirlenme riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısı yapıldı.

Erdoğan SÜZER

İklim Değişikliği, Politika ve Araştırma Derneği Başkanı Baran Bozoğlu, İstanbul’un içme suyunun da sağlandığı Sarıyar Barajı’nın hemen yakınındaki Çayırhan Termik Santraline ait kül barajı yüksekliğinin sınır değerleri aştığını, barajın her an yıkılabileceğini, yıkılma halinde küllerin Sarıyar Barajı’na akacağını iddia etti.

Küllerin suya karışması halinde İstanbul halkının zehirlenme, kanser ve damar yolu hastalıklarıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunan Bozoğlu, santralin kapatılarak kül barajına yönelik önlem alınması gerektiğini söyledi.

Bozoğlu, özelleştirmeden tekrar devlete geçen Çayırhan Termik Santralinin 2012’den beri baca gazının ölçülmediğini, kendilerinin yaptırdıkları bilimsel ölçümlerde ise insan sağlığı ve çevreyi tehdit eden kritik kanserojen değerlerle karşılaştıklarını ifade etti.

“HER AN YIKILABİLİR”

Başkan Bozoğlu, Çayırhan Termik Santralinin atık sahasına dair hazırlanan akademik raporda atık külün en fazla 560 metre kota kadar depolanabileceğinin belirtildiğini ifade ederek, “Yıllık 1.2 milyon ton kül oluşturan bu santralin depo sahasında 30 milyon ton civarında külün biriktiği öngörümüzün yanı sıra kotunu irdelediğimizde kül barajının her an yıkılma riski taşıdığını gözlemlemekteyiz. Kül barajının çökmesi durumunda, İstanbul’un da su kaynağı olan, aynı zamanda tarımsal sulamada kullanılan Sarıyar Barajı’nın ciddi bir kirlilik riski altında olduğunu üzülerek paylaşmak istiyoruz” dedi.

ARITILMAZSA ZEHİRLENME OLUR

Başkan Bozoğlu, külün içinde toksik maddeler bulunduğunu, olası bir çökmeyle külün baraja karışması halinde içme suyuna karışarak zehirlenme, kanser ve damar yolu hastalıklarına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Bozoğlu, külün baraja akması halinde özel arıtma işlemleri kullanılarak insan sağlığının koruma altına alınabileceğini de söyledi.

KANSER UYARISI

Başkan Baran Bozoğlu, Ağustos ayında yaptıkları 1 aylık partikül madde 10, partikül madde 2.5, kükürt dioksit ve azot oksit ölçümlerinde Çayırhan Termik Santralinin insan sağlığını tehdit edecek şekilde havayı yoğun bir şekilde kirlettiğini, kuş cenneti ve doğal yaşamı doğrudan olumsuz etkilediğini tespit ettiklerini söyledi.

Değerlerin AB mevzuatı ve Dünya Sağlık Örgütü limit değerlerini aştığını belirten Bozoğlu, “Partikül Madde 10 ve Partikül Madde 2.5 akciğer kanseri, bronşit, kronik faranjit gibi üst ve alt solunum sistemi hastalıkları yapmaktadır” uyarısında bulundu.

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