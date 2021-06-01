İstanbul'un yeni simgesi Çamlıca Kulesi, kapılarını ziyaretçilere açtı

İSTANBUL (AA) – İstanbul'un en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi, yerli ve yabancı ziyaretçilere kapılarını açtı.

Kulenin ilk ziyaretçileri Kenan Ayvaz ve ailesi oldu. Ayvaz ailesi, kulenin seyir terasından İstanbul manzarasını izledi ve kuleye ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Aileye, ilk ziyaretçi olmaları nedeniyle hediye takdim edildi.

Kenan Ayvaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çamlıca Kulesi'ni ziyaret etmek için sabah Bolu'dan İstanbul'a geldiklerini belirterek, "Bir hafta önce de Almanya'dan gelmiştik. Şu an kelebek gibi uçuyorum. Havadayız, gökyüzünde hissediyorum kendimi. Böyle bir eseri herkesin görmesini isterim. İlk misafir olacağımızı düşünmüyorduk. Oğlum çok gelmek istiyordu ve sabah direkt buraya geldik. İlk ziyaretçi olmak bizim için de sürpriz oldu. Hediye de çok güzel oldu. Ömür boyu bu anı hiç unutmayacağız. Almanya'ya döndüğümde bütün çevreme harika bir eser olduğunu söyleyeceğim." ifadelerini kullandı.

Kenan Ayvaz'ın eşi Vira Ayvaz da hiç beklemedikleri bir sürprizle karşılaştıklarını ve çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Çamlıca Kulesi'nin inşasından beri kuleyi çok merak ediyorduk. Şu anda kelimelerle anlatamayacağım bir duygu yaşıyorum. Beklentilerimizden daha güzel, harika… Merak eden herkes gelsin, ziyaret etsin." dedi.

– "Pazar günü hariç tüm günlerde misafirlerimizi ağırlayacağız"

PTT Kule AŞ Genel Müdürü Ahmet Selami Söğüt, kulenin, bugün itibarıyla ilk misafirlerini ağırlamaya başladığını belirterek, "Dünyanın merkezi İstanbul'umuzun en güzel tepelerinden birinde yer alan eşsiz manzaraya sahip Çamlıca Kule'miz bugün vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından yapımına 2017 yılında başlanan kulemiz, 29 Mayıs 2021 tarihinde İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümü gibi anlamlı bir günde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açılmış oldu." diye konuştu.

Çamlıca Kulesi'nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın uhdesindeki PTT iştiraki olan Kule AŞ tarafından işletildiğini bildiren Söğüt, şunları kaydetti:

"Kulemiz, pandemi koşulları nedeniyle hafta içi sabah 10.00, akşam 21.00 arasında hizmet verecek. Sadece pazar günleri kapalı olacağız. Onun dışındaki bütün günlerde burada misafirlerimizi ağırlıyor olacağız. Kulemiz, zemin altında 4 olmak üzere toplamda 49 kattan oluşmakta. Yapısal yüksekliği zemin üzerinde 369 metre, deniz seviyesinden ise 587 metre yüksekliktedir. Kulemiz ayrıca, 20 dönümlük bir peyzaj ve ağaç alanlarıyla da aynı zamanda tam bir botanik bahçesidir. Kulemiz, sadece seyir terasları ve restoran katlarıyla değil, aslında etkinlikleriyle de İstanbul'un cazibe merkezlerinden biri haline gelecektir.

Vatandaşlarımız için indirimli bilet ve tam bilet olacak şekilde iki tip ücretlendirmemiz var. Tam ücretimiz 60 TL, indirimli ücretimiz ise 30 TL olarak sunulmaktadır. Kulemize ulaşmak isteyen vatandaşlarımız toplu taşıma imkanlarını kullanabilirler. Metrolardan ve değişik güzergahlardan vatandaşlarımızı buraya taşımakla alakalı iki güzergah oluşturduk. Güzergahımızdan bir tanesi, Çamlıca Camisi'nden başlayan güzergahla kulemize ulaşılabiliyor. İkincisi ise Altunizade ve Acıbadem metrodan da vatandaşlarımızı kulemize taşıyor olacağız."

– Manzara eşliğinde Türk ve dünya mutfağından özel sunumlar

Toplam 30 bin 150 metrekare alan üzerinde kurulan Çamlıca Kulesi, deniz seviyesinden 587 metre yüksekliği ile İstanbul'un en yüksek yapısı oldu. İletişim ve yayıncılık faaliyetlerini dünya standartlarına taşımayı amaçlayan kule, Türkiye'nin yayıncılık alanında "tek verici tesis" modeline geçerek civarda dağınık halde bulunan, çevre ve insan sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkilere sahip, elektromanyetik ve görüntü kirliliğine neden olan tüm vericileri bünyesinde birleştirdi.

Eylül 2020 itibarıyla asli faaliyeti olan yayıncılık hizmetinin verilmeye başlandığı kulede, 100 radyo yayını birbirlerinin güçlerini kesmeden, frekansları birbirine karışmadan yayın yapabiliyor. Kulede, medya yayıncılık hizmetinin yanı sıra kablosuz telekomünikasyon operatörlerine altyapı hizmeti de sunuluyor.

Çamlıca Kulesi, ana faaliyet alanı olan yayıncılık faaliyetinin dışında sosyal alanlarıyla da ziyaretçilere hizmet veriyor. Ziyaretçiler, Çamlıca Kulesi'nin 33. ve 34. katlarında bulunan seyir teraslarında panoramik İstanbul manzarasını izleyebiliyor, deneyim alanlarında vakit geçirebiliyor, 39. ve 40. katlarında bulunan 360 Kule & Restoran'da manzara eşliğinde Türk ve dünya mutfağının özel sunumlarından faydalanabiliyor.