İstanköy’deki Soykırım Anıtı’nın açılışına katılan imamın kimliği ortaya çıktı

Bodrum’a komşu İstanköy (Kos) Adası’na Yunanlıların Sözde Pontus Helenizmi Soykırım Anıtı’nın açılışını yapmaları sert tepkilere neden olmuş, törene katılan ve kimliği belirlenemeyen bir imama Müslüman toplumunun tepkisi sert olmuştu. İmam’ın Yunanistan hükümeti tarafından adaya İstanköy’e atanan İskeçeli İmam İrfan Trampa olduğu ortaya çıktı.

Yaşar ANTER

Yunanistan, Ege Adaları ile Batı Trakya’da ABD işbirliği ile silahlandırmayı sürdürürken, Muğla’nın Bodrum ilçesine 7 mil uzaklıktaki İstanköy (Kos) Adası’na 6 Ekim 2022 tarihinde sözde Pontus Helenizmi Soykırım Anıtı ve Parkı’nın açılışını yapmasıyla Türkiye ile arasındaki gerginliği tırmandırmıştı.

İMAMIN KATILMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Pontuslular Derneği (O Xeniteas) tarafından bir ay önce yapımına başlanan sözde Pontus Helenizmi Soykırım Anıtı ve Parkı’nın açılışına anıtı yapan heykeltraş Kikotis Georgios, Pontus Kos Derneği Başkanı Charalambos Navrozidis, Belediye Başkanı Theodosis Nikitaras, belediye yetkilileri, vatandaşlar, dernek üyeleri ve askeri üst düzey komutanlar ile birde adı açıklanmayan imamın katılması ve anıt önünde fotoğraf çektirmesi dikkat çekmiş, Müslüman Türk toplumu soykırım anıtının açılışında bir imamın bulunmasına sert tepki göstermişti.

O İMAMIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

İstanköy (Kos) Adası’nda yaşayanların tanımadığı imamın kimliğini Batı Trakya’da yayın yapan Birlik Gazetesi ortaya çıkardı. İmamın fotoğrafı ile okuyucularına bilgi veren gazete, imamın İskeçeli İrfan Trampa olduğunu ve Yunanistan hükümeti tarafından İstanköy Adası’na yeni atandığını ve ilk olarak bu törene katıldığını duyurdu. Gazete ayrıca İrfan Trampa’nın İskeçe Türklerinin yakın zamanda seçtiği İskeçe müftüsü Mustafa Trampa ile uzaktan yakından bir ilişkisi olmadığını sadece soyadı benzerliği bulunduğunu belirtti.

PROF. DR. KAYMAKÇI SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Rodos İstanköy Oniki Adalar Türkleri Dayanışma Derneği (ROİSDER) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı anıtın açılışını kınadığını “Düzenlenmekte ve gerçeklikten uzak bu tarihi yalan üzerine kurgulanmış hikayeler Yunan halkına empoze edilmektedir” diye konuşmuştu.

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