İşte 15 yıl önceki FETÖ önergesi

Önergede bu tespitler yapıldı ve bunlar soruldu. Ancak önerge Meclis gündemine alınmadı

– Eğitim alanında kamu gücünden sonra en büyük örgütlenme, Fetullah Gülen okullarıdır.

– Gülen’in buralarda militanlar yetiştirerek, devlette kadrolaşmayı amaçladığı ileri sürülmektedir.

– Yüzlerce okulun yapımı, binlerce öğretmenin aylığı hangi kaynaktan karşılanmaktadır?

– Gülen’e bağlı dershane, yurt ve okullarda laik eğitim yapılmakta mıdır?

– Bu konudaki kaygılar araştırılmalı.

CHP 2005’te araştırılmasını istedi, AKP gündeme almadı

Siyasi ayak önergesini ilk Kılıçdaroğlu-İnce vermiş

TBMM tarihinde FETÖ tehlikesine ilk olarak işaret eden ve “Meclis araştırması açalım” diye önerge veren iki isim, Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce çıktı. CHP’li 72 milletvekilinin 9 Mart 2005 günü TBMM’ye verdiği önergede Kılıçdaroğlu ile İnce’nin de imzası var. “Gülen Tarikatı” konulu önergede, “Eğitim alanında kamu gücünden sonra en büyük örgütlenme, Fetullah Gülen okullarıdır. Gülen tarikatının bu okullarda militanlar yetiştirerek, devlette kadrolaşmayı amaçladığı ileri sürülmektedir. Yüzlerce okulun yapımı, binlerce öğretmenin aylığı hangi kaynaktan karşılanmaktadır?” denildi.

KAYGILAR VAR

CHP Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı’nın ilk imza sahibi olduğu önergede, “Gülen’e bağlı okul, yurt ve dershanelerde laik bir eğitim yapılmakta mıdır? Bu konudaki kaygıların araştırılması gerekir” denildi. Önce Gazalcı ve 69 milletvekili tarafından TBMM’ye sunulan, daha sonra Birgen Keleş ve Oya Araslı’nın eklenmesi ile 72 imzaya çıkan önergenin 53. sırasında İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, 62. sırasında ise Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin imzası bulunuyor. Önergeyi imzalayan 72 isimden Kılıçdaroğlu dışında halen TBMM’de milletvekili olarak bulunan hiçbir ismin kalmaması da dikkat çekti. Önergede İstanbul eski Büyükşehir Belediye Başkanı ve Sivas Milletvekili Nurettin Sözen, Türk-İş eski Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Bayram Meral’in de imzası yer aldı. Önerge o dönem meclis çoğunluğunu oluşturan AKP tarafından gündeme alınmayınca, hükümsüz kaldı.

ERDOĞAN’A 5 KURUŞLUK DAVA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ’nün siyasi ayağı tartışmasında kendisine 500 bin liralık dava açan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında 5 kuruşluk karşı dava açtı. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik tarafından verilen dilekçede, Kılıçdaroğlu’nun ‘FETÖ’nün siyasi ayağı Erdoğan’dır’ açıklamasına ilişkin ispat hakkının da kullanılacağı belirtildi. Avukat Çelik, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: “Önceden duyurduğumuz gibi Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun talimatı ile RTE hakkında (özellikle!) 5 kuruşluk dava açtık! Yazdığımız dilekçede ‘FETÖ’nün Siyasi Ayağını’ ispatlayacağımızı, RTE’nin dava açmaktan ötürü pişman olup üzüleceğini belirttik! Hodri Meydan.” Kılıçdaroğlu geçen hafta yaptığı grup toplantısında, “Devleti FETÖ’ye teslim eden kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan’dır” demişti.

Devletin kozmik odasının “Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla FETÖ’ye açıldığını söyleyerek, “Devletin kozmik odasını açtırmak vatan hainliği değil midir?” sorusunu yöneltmişti. Erdoğan ise Kılıçdaroğlu’na FETÖ’nün siyasi ayağı’nı anlattığı konuşmasındaki sözleri nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.