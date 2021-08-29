İşte Afganistan: Kadın ve erkek öğrenciler birlikte üniveristeye gidemeyecek

“20 yıl önceki Taliban değiliz” açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken Taliban aslında hiç değişmediğini gözler önüne seren bir karar daha aldı.

Sozcu.com.tr

Afganistan yönetimini ele geçiren ve uluslararası kamuoyunda endişe yaratarak tepki toplayan Taliban bugün ülkedeki gidişatın çok da parlak olmadığını gözler önüne seren bir karar aldı.

Taliban altındaki Afganistan Yüksek Öğretim Bakanlığı bugün ilk toplantısını gerçekleştirdi. Afganistan’ın en büyük televizyon kanalı TOLO News’ten gazeteci Ziay Han Yâd sosyal medya hesabı üzerinden gelişmeyi kamuoyuna duyurdu. Yâd, “Bakanlığı vekaleten yürüten yetkili kadınlar ve erkekler artık üniversitede birlikte eğitim göremeyeceğini açıkladı. Kadınlar ve erkeklerin şeriat kapsamında ayrı sınıflarda eğitim göreceğini duyurdu” dedi.

TOPLANTIDA TEK BİR KADIN YOK

Öte yandan Afganistan’da Taliban bünyesindeki ilk toplantısını gerçekleştiren Afganistan Yüksek Öğretim Bakanlığı toplantısında tek bir kadın olmaması da dikkat çekti. Sosyal medyada Afganistan’dan gelişmeleri aktaran basın mensupları eskiden bu toplantılarda kadın/erkek oranının yarı yarıya olduğunu söyledi.

Geçici Yüksek Öğretim Bakanı Abdükbaki Hakkani, daha önce yaptığı açıklamada şu an uygulanan eğitim sistemini eleştirmişti. Hakkani, “Dünya, insanlara zarar veren bilimsel eğitimden dini çıkarmaya çalışıyor” demişti.

Afganistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Şehrazad Ekber de bu gelişmeye tepki gösterdi. Ekber, “Dünya hükümetleri, Taliban’ın kadınlara haklarını vermeleri için baskı yapmalılar” dedi.

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