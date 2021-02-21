İşte bakan yardımcısı koltuğundaki kadınlar

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte bakanlıklarda müsteşar ve müsteşar yardımcılıkları kaldırıldı. Bu görevlere bakan yardımcıları getirildi. Şimdi her bakanlıkta 3 ya da 4 bakan yardımcısı bulunuyor. Türk bürokrasisi erkek ağırlıklı olsa da bakanlıkların ikinci isimleri arasında kadın bakan yardımcıları da sivrilmeye başladı. Son olarak Tarım İşletmeleri Genel Müdürü (TİGEM) Ayşe Ayşin Işıkgece’nin de Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı olarak atanması ile birlikte kadın bakan yardımcısı sayısı beşe yükseldi. Kabinede Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk kadın bakan olarak görev alırken, Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nda kadın bakan yardımcıları bulunuyor. Kadın bakan yardımcıları, yürüttükleri projeler ve çalışmalarıyla da ön plana çıkıyor. İşte o isimler:

Ayşe Ayşin Işıkgece (Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı): 2.5 yıl TİGEM Müdürlüğü yapan Işıkgece bu yılın başında terfi etti ve Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevine getirildi. 1968 yılında Ankara’da doğan Işıkgece’nin babası asker, annesi öğretmen. Ankara GATA’da ikiz kardeşiyle birlikte dünyaya gelen Işıkgece, Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’ni bitirdi. İş hayatına GİMA’da başladı. Daha sonra da zincir market kuruluşlarında üst düzey yöneticilik yaptı. 18 Ağustos 2018 tarihinde TİGEM Genel Müdürü olarak atanan Işıkgece, 8 Ocak 2021’de de Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine getirildi. TİGEM’in ilk kadın yöneticisi olan Ayşe Ayşin Işıkgece, bakan yardımcılığı için “50 yaşından sonra asker oldum” dedi. Işıkgece evli ve bir çocuk annesi.

Emine Alp Meşe (Sağlık Bakan Yardımcısı): 6 Ağustos 2018’de Sağlık Bakan Yardımcılığı’na atanan Prof. Emine Alp Meşe, pandemi döneminde ön saflardaki isim oldu. Korona salgını konusunda kamuoyunu bilgilendiren Meşe, Kayseri doğumlu ve 48 yaşında… Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim gören Meşe, ihtisasını Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yaptı. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı oldu. Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini de yürüttü. Meşe, evli ve iki çocuk annesi.

Fatma Varank (Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı): Sanayi Bakanı Mustafa Varank’ın da kuzeni olan Fatma Varank, aslen Trabzonlu. 1972’de doğdu. Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin toplu konut projelerinde çalıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Varank, İstanbul 3. Havalimanı ile Kanal İstanbul’u da içine alan Yeni Şehir Projesi planlama sürecinde koordinatör olarak görev aldı.

Gonca Yılmaz Batur (Ticaret Bakan Yardımcısı): Kabinenin iki kadın bakanından biri olan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın yardımcılığı görevine getirilen Gonca Yılmaz Batur, 51 yaşında… Ankara Fen Lisesi’nden mezun olduktan sonra Bilkent Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği eğitimi aldı. Bilkent Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi yüksek lisans eğitimi sırasında asistanlık görevini de yürüttü. Uluslararası denetim ve danışmanlık firmaları ile Turkcell’de üst düzey yönetici olarak görev yaptı. 18 Ağustos 2018 tarihinde Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı. Batur evli ve iki çocuk annesi.

Özgül Özkan Yavuz (Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı): ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun olan Yavuz, Avrupa Birliği Jean Monnet Programı bursuyla İngiltere’de turizm planlaması eğitimi aldı. Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğü, Planlama Dairesi’nde Şehir Plancısı olarak çalıştı. 17 yıl boyunca Turizm ve Kültür Bakanlığı’nın yurt içi ve yurt dışı projelerinde görev aldı. Hollanda’da Kültür ve Tanıtma Ataşeliği, İstanbul’da Kültür ve Turizm Müdür Yardımcılığı yaptı. Yavuz’un kentsel dönüşüm, şehir ve destinasyon tanıtım- planlaması ile kültürel planlama ve kültürel miras yönetimi konularında araştırma ve yayınları bulunuyor.