İşte Beşiktaş’ın, Fenerbahçe derbisi kozları!

Beşiktaş’ta bugün oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi Amir Hadziahmetovic ve Cenk Tosun sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu ikili kart görmeleri durumunda gelecek hafta Giresunspor karşısında forma giyemeyecek.

Başlangıç güçlü, bitiriş sıkıntılı

Kartal, bu sezon geride kalan 26 haftada ilk yarılar ile ikinci yarılar arasında çok farklı bir performans ortaya koydu. Siyah-Beyazlılar, ligde oynadığı 25 müsabakada rakip fileleri 45 kez sarsarken, bu gollerin büyük bölümünü ilk yarıda kaydetti. Maçlara etkili başlayan Beşiktaş, kalesinde gördüğü 25 golün 16’sına ikinci yarılarda şahit oldu.

Fernandes: Derbiyi kazanacağız

Gedson Fernandes, derbi öncesinde açıklamalarda bulundu. Başarılı futbolcu, “Derbinin önemi tartışılmaz ama bizim her maça aynı disiplinle, aynı bakış açısıyla çıkmamız lazım. Fenerbahçe büyük bir takım, onlara karşı elimizden geleni yapmak zorundayız. Derbini büyük bir maç olduğunun bilincindeyiz ama biz her zaman kendi oyunumuzu doğru şekilde oynayarak maça çıkmalıyız. Çıkacağız ve kazanacağız” ifadelerini kullandı.

Gizli güç Mert

Beşiktaş’ta teknik direktörlük görevine Şenol Güneş’in gelişiyle kaleyi Ersin Destanoğlu’ndan devralan Mert Günok, ligde 14 karşılaşmada forma giydi. 33 yaşındaki file bekçisi, bu karşılaşmalarda 11 gole engel olamazken, 5 mücadelede de kalesini kapatmayı başardı.

Yüzde 75 kurtarış oranı

Tecrübeli eldiven, maç başına kalesinde 0.78 gol gördü. Mert’in oynadığı maçlarda, Siyah-Beyazlı kaleye isabetli 44 şut çekildi. Ceza sahası içinden gelen 31 şutta 10 gol yiyen Mert, ceza alanı dışından çekilen 13 şutun 12’sini kurtarırken, sadece 1 kez mağlup oldu. Bu alanda Mert’in şut kurtarma oranı ise yüzde 75 oldu.

Tam kadro çıkacak

Lider Galatasaray’ın 11, bir maçı eksik Fenerbahçe’nin de 5 puan gerisinde 3’üncü durumda bulunan Beşiktaş, bugün Kadıköy’e mutlak galibiyet parolasıyla gidiyor. Beşiktaş, Fenerbahçe karşısına tam kadro çıkacak. Milli maçlar öncesinde oynanan son İstanbulspor maçında sakatlanan ve bu sebeple milli takım kadrosundan da çıkartılan Tayyip Talha tamamen iyileşti ve son takım idmanlarına katılıyor.

Geniş seçeneği var

Yine Fas Milli takımından hafif sakatlıkla dönen Romain Saiss’te de korkulan olmadı ve tecrübeli stoper dün takımla birlikte çalıştı. Haftalardır kadroya alınmayan N’Koudou ve Dele Alli dışında eksik futbolcunun olmaması kadro derinliği anlamında teknik direktör Şenol Güneş’e oldukça geniş bir seçenek sunuyor.

Gollere devam ediyor…

Siyah-Beyazlılar’ın teknik direktörü Şenol Güneş’in derbideki en büyük kozu hücum hattı olacak. Oldukça formda olan Cenk ve Aboubakar’a Ghezzal’ın da tam olarak hazır halde eklenmesiyle, rakiplere korku salan bir hücum hattı oluşmuş oldu! Vincent Abouabakar biri milli maç olmak üzere son 4 maçta 4 gol atarken, Ghezzal geçen hafta asistle sahalara dönmüştü.

Cenk siftah peşinde

Valerien Ismael zamanında çok şans bulamayan Cenk Tosun ise Şenol Güneş’in gelmesiyle kendini buldu ve son 14 maçta 9 gol atıp 2 asist yaptı. Cenk son İstanbulspor maçını da 1 gol 1 asistle tamamlamıştı. Daha önce Fenerbahçe’ye karşı Kadıköy’de golü bulunmayan Cenk Tosun, bu kez rakip fileleri havalandırmak istiyor.