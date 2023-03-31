İşte Beşiktaş’ın Fenerbahçe derbisi muhtemel 11’i!

Süper Lig’in 27. haftasında Ülker Stadyumu’nda oynanacak Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş’ın sahaya çıkacağı ilk 11 şu şekilde olacak:
MERT GÜNOK
A Milli Takım’da görev yapması moral oldu. Kadıköy hiç yabancı olmadığı yer. Oldukça formda. İyi kaleci kötü gol yer handikapı var sadece..
ONUR BULUT
Yeni transfer olarak yabancılık çekmedi. Savunmacı olmasına rağmen, hep ofansif oyunu tercih edip etkili oluyor. Arkasına atılan toplarda ise sıkıntılı.
TAYYİP TALHA
Sakatlıktan çıktı. Yüksek motivasyon ile oynuyor. Hava toplarında bocalasa da, çabuk kademeye girebiliyor. Bir an olsun konsantrasyon kaybı yaşamaması önemli.
OMAR COLLEY
Siyahi stoper, Valencia ile eşleşecek. Güçlü fiziğine rağmen hızlı. Topa ilk müdahale etme özelliği en büyük artısı. Dengesini kontrol etmesi kaçınılmaz.
ARTHUR MASUAKU
Normal bir sol beke göre pek çok artısı var. Ayağını etkili kullanması, şut atması, yüksek mücadele gücü gibi… Duran toplardaki etkinliği ile öne çıkıyor.
SALİH UÇAN
Souza ve Atiba sonrası ön liberoda başarılı maçlar çıkardı. Oyunu çift yönlü oynama kapasitesini geliştirip, 11’in vazgeçilmesi olmayı başardı.
AMİR HADZİAHMETOVİÇ
Risksiz bir oyun tercih etse de inanılmaz enerjiye sahip. Orta alanda ayak basmadık yer bırakmıyor, rakibin oyununu bozuyor. Şenol Güneş’in gizli silahı olacak.
GEDSON FERNANDES
Portekizli, takımın kilit ismi. Topu her aldığında dikine oynaması, rakiplerin oyununu etkiliyor. Orta sahanın dinamosu. Derbinin kaderini Gedson belirleyecek.
RACHİD GHEZZAL
Takımı kanatlardan atağa çıkaran isim. Kolay adam geçip, isabetli ortalar yapması zaten en net özelliği. Savunma yönü aksasa da, hücumda yaptığı müthiş işler onu farklı kılıyor.
CENK TOSUN
Hırsı, tecrübesi ve son vuruşlardaki ustalığı tartışılmaz . ABD transferi olmayınca kendini futbola verdi. Dev maça hazır. Kadıköy atmosferini iyi bilmesi de bir başka artısı.
ABOUBAKAR
Son haftaların en formda ismi… Müthiş gollere imza attı. Büyük maçları çok seviyor. İstediği topları alabilirse derbide tabelayı belirler.