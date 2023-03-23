İşte Beşiktaş’ın istediği tablo! Zirvede tüm dengeler değişebilir…

Beşiktaş, deprem felaketi sebebiyle, Türkiye Futbol Federasyonu’nun ligden çekilen Hatayspor ile Gaziantep FK’nın kalan maçlarında hükmen mağlup sayılması kararını UEFA’ya taşımak için çalışma başlatmıştı. Kulüp avukatları, bu konuda hazırlığını sürdürüyor. Siyah-Beyazlı yönetim, ilk yarıda oynanan maçların da geçersiz sayılmasını talep ediyor. İşte detaylar…

KONU UEFA’YA TAŞINACAK

Beşiktaş Yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu’nun deprem faciasının ardından ligden çekilen Hatayspor ile Gaziantep takımlarının kalan müsabakalarda rakiplerinin 3-0 galip sayılması kararını UEFA’ya taşımak için çalışma başlattı. Kulüp avukatlarına çalışma yapması talimatını veren Beşiktaş Yönetimi, tüm maçların geçersiz sayılması gerektiğini istiyor. Geçen yıl Almanya’da yaşanan sel felaketinden dolayı Almanya 3. Lig’den çekilen Münih Türkgücü’nün tüm maçlarını geçersiz sayılmasını örnek gösteren Beşiktaş Yönetimi, konuyu ilk olarak tahkim kuruluna taşımayı planlıyor. Ayrıca benzer bir olayın da Polonya’da yaşandığını dilekçesine ekleyen Siyah-Beyazlı yönetim, ilk yarıda oynanan maçların da geçersiz sayılmasını talep edecek.

YÖNETMELİKTE YER ALIYOR

UEFA’nın Şampiyonlar Ligi yönetmeliğinde bulunan 28. maddesinin 3. bendinde “Bir kulüp, grup aşamasındaki maçları tamamlamadan diskalifiye edilir veya herhangi bir nedenle yarışmadan çekilirse tüm maçlarının sonuçları geçersiz sayılır ve puanlar kaybedilir” ifadesinden yararlanarak UEFA’ya başvuru yapacak.

HEDEFTE TFF, FENERBAHÇE VE GALATASARAY VAR

Siyah-Beyazlılar, Türk futbolunda son günlerde yaşananlarla ilgili olarak, ’Adalet, Vicdan, Kayıkçı’ başlıklı bir açıklama yayımladı. Bildirinin başında, “Türk Futbolu’nda son günlerde yaşananlar, yine bilindik senaryolarla karşı karşıya kaldığımızı göstermektedir. Hakları yenmediği halde hakları yeniyormuşçasına feryat figan bağıran iki ezeli rakibimizin ortamı germekten başka bir işe yaramayan, sadece ve sadece camialarının gazını almak adına yaptıkları açıklamalar kayıkçı kavgasından ibarettir” denildi.

“TELAFİSİ GÜÇ ZARARLAR”

Hakemler için de, “Hakemler futbolun marka değerine telafisi güç zararlar vermektedir. Verdikleri veya vermedikleri kararlarla neredeyse her maçın önüne geçmeyi başaran hakemler futbolumuzun kanayan yarası durumundadırlar. Hakem camiasına neşter vurmadan geçen her gün futbolun marka değerine telafisi güç zararlar vermektedir” ifadeleri kullanıldı.

“BAŞKANIMIZ DİMDİK DURMUŞTUR”

Gaziantep FK ve Hatayspor’un ligden çekilmeleri sonrası TFF’den aldığı kararı sert bir dille eleştiren Siyah Beyazlılar’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Gaziantep FK ile Hatayspor’un ülkemizi yasa boğan deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmelerinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 3 gün içinde yangından mal kaçırır gibi alınan karar ise vicdanları yaralayan kara bir leke olarak futbol tarihimize geçmiştir. Başkanımız Ahmet Nur Çebi, federasyonun almış olduğu haksız ve hukuksuz kararın karşısında dimdik durmuştur, durmaya devam etmektedir. Başkanımızın o gün ifade ettikleri ligde Avrupa kupaları yarışı içindekilerle küme düşmeme mücadelesi veren takımların haksızlığa uğramaması adına bir adalet arayışıydı.”

“BİR TAKIM 18, BİR TAKIM 16 DEPLASMANA ÇIKACAK”

“TFF’nin eşi benzeri olmayan, vicdana sığmayan, mantığa uymayan adaletsiz kararından bir an evvel dönmesi; futbolun tüm paydaşlarının görüşlerine kulak vererek futbolun marka değerini yükseltmeyi amaçlayan, milyonlarca futbolseverin içine sindirebileceği ve en nihayetinde adaleti tesis edecek bir karar alması artık elzemdir. Alınmış olan karar; alınabilecek en kötü, adaletten en uzak karardır. Muhakkak ki ortak akılla alınabilecek çok daha iyi kararlar vardır. Sezon bittiğinde bir takımın 18, diğerinin 16 deplasman maçına çıkmış olacak olması alınan adaletsiz kararın en basit göstergelerinden sadece bir tanesidir.”

“ADALETSİZ KARARINIZLA LİG ŞAİBELİ OLARAK BİTECEK”

“Beşiktaş JK olarak; Türkiye Futbol Federasyonu’nu yanlı tutumundan ve adaletsiz kararından vazgeçmeye çağırıyoruz. Yoksa sezon bittiğinde bu ligi tescil eden TFF Başkanı ve yönetimi zan altında kalacaktır. Adaletsiz kararlarınızla lig şaibeli olarak bitecektir. Taraflı yönetim anlayışınızı terk etmediğiniz, sadece iki kulübe şirin gözükmek adına yürüttüğünüz siyasetten vazgeçmediğiniz takdirde de Türkiye’nin değil belli kulüplerin federasyonu olduğu anlaşılacak olan bu yapıyla her zamanki gibi mücadele edeceğimizi beyan ediyoruz”

İŞTE BEŞİKTAŞ’IN İSTEDİĞİ TABLO

Kulüp, UEFA’nın Şampiyonlar Ligi yönetmeliği bulunan 28. maddesinin 3. bendinde “Bir kulüp, grup aşamasındaki maçları tamamlamadan diskalifiye edilir veya herhangi bir nedenle yarışmadan çekilirse tüm maçlarının sonuçları geçersiz sayılır ve puanlar kaybedilir” ifadesinden yararlanarak UEFA‘ya başvuru yapmaya hazırlanıyor.

PLAY-OFF OLURSA 4 TAKIM…

Beşiktaş Kulübü, mevcut karar sonrasında lig bitimine kadar 18, lider Galatasaray ise 16 deplasman maçına çıkacak. Bu durumu haksızlık olarak gören kulüp, Hatayspor ve Gaziantep’in tüm maçlarının iptal edilmesini istiyor. Bu senaryonun hayata geçmesi halinde Beşiktaş, ligin ilk yarısında Gaziantep ve Hatay maçlarında bıraktığı toplam 5 puanı geri alacak. Lider Galatasaray da iç sahada oynadığı rakipleri karşısında aldığı toplamda 6 puanı geri verecek ve yeni puan tablosu ortaya çıkacak.

KARTAL’IN İSTEDİĞİ OLURSA FARK 3!

Bu tabloda, Galatasaray 51 puana inecek, ikinci Fenerbahçe ve Beşiktaş 48, Adana Demir de 40 puanda olarak ilk 4 sırayı oluşturacak. Kartal, zirvenin 11 değil 3 puan gerisinde olacak. Eğer lig bitiminde bu senaryonun değil Play-Off’un oynanması halinde de ilk 4’teki takım şampiyonluk için yarışacak.