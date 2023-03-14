İşte Beşiktaşlı Vincent Aboubakar’ın şifresi! Performansı artmıştı…

Beşiktaş formasıyla üçüncü sezonuna istediği gibi başlayamayan Vincent Aboubakar, ilk 4 karşılaşmasında suskun kalmıştı. Kamerunlu santrfor, son 2 mücadelede ise formunu yükseltip gollerini atarak Kara Kartal’a Ankaragücü ve Başakşehir maçlarında zaferi getiren isim olmuştu.

‘Takım ruhu gösterdik’

1 gol, 1 asist ile karşılaşmaya damga vuran Vincent Aboubakar maç sonrası açıklamalarda bulundu. Takım halinde gösterdikleri reaksiyona dikkat çeken golcü oyuncu, “Aslında ben takımı tebrik etmek istiyorum. Muazzam bir takım ruhu gösterdik. Takımdaki herkes elinden geleni yaptı kazanmak için. Beraber oynadık. Müthiş bir takım ruhu gösterdik. Bu nedenle ben takımı tebrik etmek istiyorum. Art arda ikinci galibiyetimiz oldu. Bu şekilde devam etmek için zaten herkes elinden geleni yapacak” dedi.

4 yıldır beraberler

Başarılı futbolcunun performans artışının ardındaki etkene FANATİK ulaştı. Başarılı futbolcunun son dönemdeki çıkışının şifresi, Türk asıllı Belçikalı özel antrenörü Selim Demirci… Belçika’da yaşayan ve 4 senedir Aboubakar’la özel olarak çalışan Demirci, yıldız ismin isteği sonrasında yaklaşık 2 hafta önce İstanbul’a geldi ve bireysel idman programıyla Abou’yu beklenen seviyeye çıkardı. Şimdi söz, Aboubakar’ın özel antrenörü Selim Demirci’de…

‘Son şampiyonluğunda beraberdik’

“Aboubakar’la 4 yıldır beraberiz. Beşiktaş’taki son şampiyonluğunda onunla tüm sezon birlikte özel idmanlar yapmıştık. Dünya Kupası öncesinde de Suudi Arabistan ve Paris’teki antrenman programımla onu Katar’a hazırladım. Aboubakar, İstanbul’da bir süre otelde yaşadı ve sonrasında eve geçti. Ardından ben de İstanbul’a geldim. Onunla haftada 3 kez 45’er dakikalık özel antrenmanlar yapıyoruz ve sadece ihtiyacı olan şeylere odaklanıyoruz. 2 haftalık süreçte fiziksel durum, hız, top sürme ve hedefe kilitlenme konularında gelişim kaydetti.”

Programlarını ben hazırlarım

“Abou’nun zayıf yönleri yok ancak mükemmeliyetçi biri olmasından dolayı tüm özelliklerini geliştiriyoruz. Şut, top sürme, güç, pas ve oyun görüşü alanında güçlendi. Birbirimizi 4 yıldır tanıdığımız için bana olan güveni tam. Onun çalışma programını her zaman ben hazırlarım. Normalde 7 senedir Avrupa’nın birçok bölgesinde çalıştığım sporcular var ama Aboubakar benim için özel bir isim. Onunla her zaman en iyisini yapmak için çalışıyoruz. 2 haftalık süreçte yaptığımız antrenmanlar, hemen karşılığını verdi. Beşiktaş formasıyla çıktığı 2 maçta da gol attı. Bunun devam etmesini bekliyorum.”

FANATİK ÖZEL / Gökmen Özcan