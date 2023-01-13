İşte bir haftada hudut dışı edilen göçmen sayısı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 28 Ekim-3 Kasım tarihlerinde ülke genelinde 2 bin 106 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini bildirdi.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, sınırda alınan üst düzey güvenlik tedbirleri sayesinde son bir haftada 3 bin 645, yılbaşından bu yana ise 246 bin 170 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiği belirtildi.

BÜYÜK KISMINI AFGANLAR OLUŞTURUYOR

Aynı tarihler arasında, yasa dışı yollardan ülkeye giren 1982’si Afganistan, 141’i Pakistan ve 3 bin 194’ü diğer uyruklardan olmak üzere 5 bin 317 düzensiz göçmenin güvenlik güçlerinin denetimleri ve operasyonları sonucunda yakalandığı ifade edildi.

Son bir haftada, 979’u Afganistan, 116’sı Pakistan ve 1011’i diğer uyruklardan olmak üzere toplam 2 bin 106 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği açıklandı.

Yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının 98 bin 932’ye ulaştığı, Geri Gönderme merkezlerinde kalan düzensiz göçmen sayısının ise 18 bin 832 olduğu kaydedildi. (AA)