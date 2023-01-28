İşte Caner Erkin’in yeni takımı! Resmen açıklandı…

Yazan:
Alaturka Online
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Kariyerinde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Inter gibi devlerin formalarını giyen Caner Erkin’in sürpriz bir şekilde geçtiğimiz haftalarda Fatih Karagümrük’le sözleşmesi feshedilmişti. Bu sezon çıktığı 12 maçta 6 asist yaparak gol pası konusunda zirveye oynayan 34 yaşındaki futbolcunun ayrılığı şok etkisi yaratırken, yıldız futbolcunun yeni adresi de belli oldu.

Lisansı çıkarıldı

Deneyimli futbolcu, Medipol Başakşehir’le yarım sezonluk sözleşme imzaladı. Hasan Ali Kaldırım’la yollarını ayıran Turuncu-Lacivertliler, tecrübeli oyuncunun yerini Caner Erkin’le doldurdu. Başarılı futbolcunun lisansı da çıkarıldı.

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