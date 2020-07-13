İşte Cem Uzan’ın Çok Ses Getirecek Projeleri

2002 seçimlerinde yaklaşık yüzde 8 oy alarak, siyaset dünyasını alt üst eden Cem Uzan’ın Genç Partisi yeniden atağa kalktı. 8 yıldır Paris’te yaşayan Cem Uzan, partisinin Genel Başkanlığını kardeşi Hakan Uzan’a devredip, Onursal Genel başkan oldu.

Bu kongrede partinin manifestosu da açıklandı. Bu manifestodaki maddelerin yaklaşık yarısı, daha önce diğer partiler tarafından da dile getirilmiş, genel kabul görmüş maddeler.

Ancak diğer bazı maddeler ve projeler çok ilginç, çok konuşulacak maddeler.

En ilginci ise gençlere yönelik bir proje:

GENÇ GELECEK PROJESİ



Türkiye Varlık Fonu

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin EN KIYMETLİ Şirketleri, Varlıkları, Türkiye Varlık Fonuna Konuldu…

Amaç evdeki ‘son gümüş çatal bıçağı’ satıp, israfı ve hırsızlığı finanse etmek…..

Genç Parti, Varlık Fonu’nun, Türkiye’nin Milli Servetinin İsraf ve Hırsızlık ile heba edilmesine, yok edilmesine; SONUNA KADAR KARŞIDIR.

Peki nedir bu Türkiye Varlık Fonu’ndaki Servet?

Bunların hepsi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Vatandaşlarına ait olan servettir. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının MALI VE MÜLKÜDÜR!

Türkiye Varlık Fonu – İstanbul Borsası’nda hisseleri bazında kotasyona girecektir. YANİ HALKA AÇILACAKTIR.

Hisseleri en az 70 Milyar Euro değerinde olan Varlık Fonunun % 45 hissesi tüm gençlerimize, yani 18 ila 40 yas arasındaki gençlerimize, kadın, erkek gözetmeksizin bedelsiz dağıtılacaktır.

Türkiye’nin Milli Serveti, Gençlerimiz arasında (devamlılık arz edecek şekilde, yeni nesileri de kapsayacak şekilde) eşit paylaşılacaktır!

Bu Hisse senetleri İŞ ve AŞ derdinde olan tüm Gençlerimiz için bir Hayat Sermayesi olacaktır.

BU DEVLETİN GENÇLERE OLAN SORUMLULUĞUDUR

Gençlerimizin şehit olmasını isteyip onları aç ve işsiz bırakamazsın…

Yani bu proje ile, Cem Uzan gençlere 70 milyar euro’luk varlık Fonu’nun yüzde 45’ini, yani 32 milyar euro’yu, 18-40 yaş arası genç nüfusa ücretsiz dağıtmayı vaat ediyor.

Bu yaş diliminde Türkiye’de yaklaşık 25 milyon kişi var. Bunun anlamı da, bu yaş dilimindeki herkese tahmini 1.200 Euro, yani 9.500 TL değerinde bedava hisse seneti verilmesi.

Bir başka çok konuşulacak proje ise kadınlara yönelik:

“Boşanma durumunda kadın şiddetten korunacak, ve kadına acil boşanma hakki verilecek. Kadın boşanmak istediği taktirde en geç 6 ay içerisinde boşanabilecek. 2 yıl boyunca da işsizlik parasına hak kazanacak.

Çocuklarımız ve kadınlarımız …. Yani çocuklarımız ve annelerimiz …. Onların bütün hakları en kararlı şekilde tesis edilecek ve korunacak ….”

Yani, artık, aldatılan ya da şiddet gören kadın, eğer kendisi dava açarsa en geç 6 ay içinde boşanacak ve 2 yıl süre ile devletten maaş alacak.

Görünen o ki, Cem Uzan’ın bu projeleri çok konuşulacak…

AlaturkaOnline / Los Angeles, US