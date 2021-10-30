İşte ekonomideki kara tablo

“Her gün biraz daha geri gidiyoruz” diyen İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, ekonomideki ürküten kara tabloyu maddeler halinde sıraladı.

Deniz AYHAN

Artan döviz karşısında Türk Lirası günden güne erirken, işsizlik, enflasyon ve borçlu vatandaş sayısı da artıyor. İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar da TBMM’deki bütçe görüşmelerinde, ekonomideki kara tabloyu maddeler halinde sıraladı.

3 GENÇTEN 1’İ İŞSİZ

“Ülkede ne ekonomik ne de siyasi istikrar kaldı. Her geçen gün biraz daha geriye gidiyoruz. Türk Lirası her gün eriyor” diyen Yaşar, ‘kara tabloyu’ şöyle özetledi:

■ Enflasyon yıllık 19.69 oldu, işsizlik yüzde 12’ye yükseldi. İşsiz sayısı 3 milyon 902 bin oldu. Genç nüfusta işsizlik yüzde 23.1 ve Türkiye’de her 3 gençten biri işsiz. TÜİK verileriyle yüzde 43.6’lık istihdam oranı ile Avrupa ülkeleri arasında en kötü durumda 3. ülkeyiz.

■ Takipteki krediler hariç 33.5 milyon kişinin kredi borcu var. Kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi sayısı 1 milyon 755 bin 725 kişiye ulaştı.

■ Ulusal Yargı Ağı verilerine göre bu yıl 1 Ocak- 15 Ekim 2021 tarihleri arasında icra ve iflas dairelerine toplam 5 milyon 836 bin yeni dosya geldi. Yeni gelen dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 76 bin adet arttı.