İşte en çok istihdam sağlayan 10 şirket

İngiliz bankacılık devi HSBC çalışan sayısını üç yıl içinde 235 binden 200 bine düşürmeyi planladığını duyururken, dünyada milyonlarca kişiyi istihdam sağlayan şirketleri akla getirdi.

Dünyada en fazla istihdam sağlayan şirketler listesinde ilk sırayı ABD’li perakende devi Walmart alırken, listedeki şirketlerin beşinin devlet şirketi olması dikkat çekiyor.

1- WALLMART

ABD merkezli Fortune dergisinin hazırladığı listenin ilk sırasında, 2,2 milyon istihdamla Amerikan Walmart şirketi yer alıyor.

31 Ocak 2019 tarihinde biten mali yılda şirket, 514,4 milyar dolarlık ciro elde etti ve dünyada en fazla ciro elde eden şirket oldu.

Perakende devi olan Walmart, ilk mağazasını 1962’de Arkansas eyaletinde açmıştı.

2- ÇİN ULUSAL PETROL ŞİRKETİ

En çok istihdam sağlayan şirketler arasında ikinci sırada, 1 milyon 382 binlik istihdamla, Çin Ulusal Petrol şirketi yer alıyor. Kamuya ait Pekin merkezli şirket, 2019’da 393 milyar dolar ciroyla bu alanda dünyada dördüncü sırada yer aldı.

Çinli dev, petrol ve gaz sektöründe sondaj, üretim, rafineri ve pazarlama alanlarında faaliyet gösteriyor.

3- ÇİN POSTA GRUP

935 bin çalışanıyla Çin Posta Grup, en fazla istihdam sağlayan şirketler arasında üçüncü sırada. Çin Ulusal Petrol şirketi gibi posta şirketi de kamuya ait.

4- ÇİN DEVLET ELEKTRİK ŞEBEKESİ

Çin’in yine devlete ait elektrik şebekesi şirketi, 917 bin çalışanla en çok istihdam sağlayan dördüncü şirket konumunda. 387 milyar dolarlık cirosuyla bu alanda beşinci sıradaki şirket, dünyanın en büyük kamu hizmeti şirketi olarak da biliniyor.

5- FOXCONN

Merkezi Tayvan’da bulunan ve elektronik imalat hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren çok uluslu şirket Foxconn, 667 bin kişiyi istihdam ediyor.

Dünyanın en büyük elektronik imalat hizmetleri sağlayıcısı olan şirket, 2019’da 175 milyar dolar ciro elde etmişti.

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6- VOLKSWAGEN

Alman otomobil devi Volkswagen, 664 bin kişiyi istihdam ediyor. Şirket, 278 milyar dolarlık cirosuyla da bu alanda dokuzuncu sırada yer alıyor.

7- AMAZON

E-ticaret ve bulut bilişim devi Amazon’da 647 bin kişi çalışıyor. 232 milyar dolarlık cirosuyla bu alanda 13. olan ABD merkezli şirketin sahibi Jeff Bezos, 130 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı konumunda.

8- SINOPEC

Yine devlete ait Çin Petrol ve Kimya Şirketi (Sinopec) bünyesinde 619 bin kişi çalışıyor. 414 milyar dolarla dünyada en fazla ciro elde eden ikinci şirket konumundaki Sinopec’in hisseleri Hong Kong, Şanghay, New York ve Londra borsalarında işlem görüyor.

9- COMPASS GROUP

İngiltere merkezli gıda tedarik şirketi olan Compass Group bünyesinde, 595 bin kişi çalışıyor.

45 ülkede faaliyet gösteren şirket, dünyanın en büyük sözleşmeli gıda hizmeti şirketi konumunda.

10- ABD POSTA SERVİSİ

ABD Posta Servisi bünyesinde 565 bin kişi çalışıyor. Devlete ait olan şirketin kökleri 1775 yılına, Benjamin Franklin’in ilk Posta Bakanı olarak atandığı döneme kadar gidiyor.