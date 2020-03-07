İşte en zengin 100 isim (TAM LİSTE)

Türkiye’nin en zengin 100 ismini açıkladı. Murat Ülker geçen yıla göre gelirini 1 milyar dolar artırarak 4 milyar 700 milyon dolara çıkardı ve Türkiye’nin en zengin kişisi olma unvanını Erman Ilıcak’tan geri aldı. Aşağıdaki tabloda detaylarıyla Türkiye’nin en zengin 100 ismi ve şirketlerini sıraladık…



İLGİLİ HABER İşte ‘en zengin 100 listesi’ndeki detaylar