İşte Ergenekon, Balyoz ve 17-25 Aralık’ı organize eden FETÖ imamı!

Ergenekon, Balyoz, Askeri casusluk, MİT Müsteşarının ifadeye çağrılması ve 17-25 Aralık operasyonlarını organize eden FETÖ imamımın firari Arif kod adlı Ali Rıza Tekinkaya olduğu belirlendi.

7 Şubat 2012’de MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile MİT görevlilerinin ifadeye çağrılmasına ilişkin hazırlanan iddianamede, Ali Rıza Tekinkaya’da şüpheli olarak yer aldı. Şu anda firari olan şüpheli Ali Rıza Tekinkaya’nın 2005 – 2014 arasında FETÖ’nün Marmara Bölgesi Emniyet imamı olduğu tespit edildi.

FETÖ içinde Arif kod adını kullanan Ali Rıza Tekinkaya’nın Ergenekon, Balyoz davaları ile 17-25 Aralık soruşturması gibi FETÖ operasyonlarını organize eden kişi olduğu iddia edildi.

İddianamede, Tekinkaya’nın 17 – 25 Aralık’tan sonra Ankara’ya giderek Adalet Bakanlığı’na bağlı zabit katipleri ile infaz koruma memurlarından sorumlu olduğu ve MİT kumpasının talimatını FETÖ elebaşından alıp Emniyete ileten kişi olduğu ifade edildi.

AYNI OTELDE 120 FETÖ’CÜ

İddianamede, şüpheli Tekinkaya’nın, 7 Şubat’taki MİT soruşturmasından hemen önce ve örgüt elebaşının talimatının gelmesi sonrasında 2 Mart 2012’de Ankara Kızılcahamam’daki Asya Termal Otel’deki 5202 numaralı odada konakladığı, hemen yan odasında örgütün Güneydoğu Bölgesi sözde emniyet imamı Bekir kod adlı Hüseyin Civan’ın kaldığının tespit edildiği belirtildi.

Otelde ortak konaklayanların tamamı sorgulandığında FETÖ’nün İstanbul Avukatlık yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle hakkında soruşturma olan Yüksel Karkın Hukuk Bürosu ortaklarından Murat Karkın’ın da otelde aynı dönemde konakladığı, aynı dönemde bu otelde toplamda 120 FETÖ şüphelisinin bulunduğunun belirlendiği öğrenildi.

TALİMATLARIN İLETİLMESİ İÇİN TOPLANILDI

İddianamede bu durum şöyle anlatıldı: “Tespit edilen bu otel kaydının örgüt elebaşının talimatı sonrasında gerçekleştirilmeye teşebbüs edilecek kalkışma sonrasında örgütün izleyeceği politikaların analizi ve ilgili birimlere iletilmesine ilişkin olduğu değerlendirilmiştir.”