İşte faizde son tahminler

Gözler Merkez Bankası’nın gelecek hafta 16 Aralık’ta vereceği faiz kararına çevrilirken, ekonomistler 100 baz puan daha indirim bekliyor.

Merkez Bankası’nın (TCMB) önümüzdeki hafta gerçekleştireceği yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında enflasyondaki yükselişe ve TL’deki sert değer kaybına rağmen politika faizini 100 baz puan indirmesi bekleniyor.

Reuters anketine katılan 13 kurumun 12’sinin tahminleri haftalık repo faizinin 25 ile 200 baz puan indirilmesi arasında yer alırken, medyan yüzde 14 olarak şekillenmiş durumda. Bir ekonomist, politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor.

Ankette 2022 yılı sonunda politika faizi tahmini için sorulan soruya cevap veren sekiz ekonomistin medyanı ise yüzde 13 oldu.

KAVCIOĞLU’NDAN SINIRLI ALAN MESAJI

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, geçen hafta yapılan yatırımcı toplantısında para politikasında gevşeme için sınırlı bir alan kaldığını ifade ederek faiz indirimlerinin gelecek yılın başında duracağının sinyalini verdi.

TCMB, yükselen enflasyona ve liradaki sert değer kaybına rağmen, enflasyonda yükselişe yol açan unsurların geçici olduğu kanısıyla son üç ayda 400 baz puan faiz indirimi uygulamış, son PPK kararında bundan sonra para politikasında kalan sınırlı alanı aralık ayında kullanmayı değerlendirdiğini ifade etmişti.

TL ERİYOR

Son yıllarda Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminde sık sık değişikliğe gidilmesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz istemi ve üretim ve ihracat ile cari dengede fazla verilmesini öngören ekonomik planına yönelik endişeler sebebiyle Türk lirasının dolar karşısındaki bu seneki değer kaybı yüzde 46’yı aşmış durumda.

Üç yılın zirvesinde bulunan yüzde 21.31 seviyesindeki enflasyonda birkaç ay içinde gerçekleşmesi beklenen 10 puan artışa ve TL’nin eksi getirisine rağmen TCMB’nin aralık ayında bir faiz indirimine daha gitme ihtimali TL’nin değerini tarihi dip seviyelere düşürdüğü gibi toparlanmasına da engel oluyor.

YABANCILAR DA İNDİRİM BEKLİYOR

Yüksek enflasyona rağmen yetkililerin düşük faiz odaklı olması sebebiyle Aralık ayında 100 baz puanlık faiz indirimi tahminini koruduğunu söyleyen Goldman Sachs bu tahmini TCMB’nin son faiz indiriminin ardından ileriye dönük yönlendirmelerine göre yaptığını belirtti.

Barclays bir araştırma notunda yetkililerin enflasyon seviyesini geçici, TL volatilitesini de mantıksız bulduklarını ve bu sebeple para politikasındaki gevşeme döneminin devam etmesine yönelik kararlılığın sürdüğünü düşündüklerini belirtti.

Barclays “Bizim görüşümüze göre kritik soru düşük faizin ne kadar olduğu. Yüzde 12 mi, yüzde 8 ya da yüzde 5 mi?… Politika faizinde aralıkta 200 baz puan, sonrasında da ocakta 100 baz puan bir indirim bekliyoruz. Fakat mevcut aşırı TL volatilitesi orta vadede bir görüş oluşturmamızı zorlaştırıyor.”

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını 16 Aralık’ta saat 14.00’te açıklayacak.

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