İşte Fenerbahçe’nin, Beşiktaş derbisi planı!

Derbi öncesi Fenerbahçe’de 8 oyuncu sınırda yer alıyor. Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc, Gustavo Henrique, Willian Arao, Emre Mor, Mert Hakan Yandaş ve Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş maçında kart görmeleri durumunda Fatih Karagümrük karşılaşmasında görev alamayacaklar.

Tribünler derbiye hazır

Beşiktaş ile bu akşam Kadıköy’de oynanacak dev maçta elbette Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmayacaklar… Derbinin tüm biletleri tükendi ve alınan karar gereği konuk ekip seyircisinin alınmayacağı Ülker Stadı’ndaki mücadelede yaklaşık 50 bin Sarı-Lacivertli futbolseverin, tribündeki yerlerini alacağı öğrenildi. Siyah-Beyazlılar’ı yenmesi durumunda Süper Lig’de şampiyonluk yarışındaki iddiasını daha da güçlendirecek olan Kanarya’da taraftarlar, 90 dakika boyunca takımlarına büyük destek verecek. Tribünlerde görsel bir şölen hazırlığı içerisinde olan Kanarya’nın seyircisinin, ilk düdükle birlikte rakibi baskı altına alacak bir atmosfer yaratmasına kesin gözüyle bakılıyor.

5 eksik var

Süper Lig’de şampiyonluğun kaderini etkileyecek maçlardan biri olan bu akşamki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi teknik direktör Jorge Jesus, rakibi yıkacak taktik planını hazırladı. Jesus, Kadıköy’deki mücadelede sakatlıkları sebebiyle Lincoln Henrique, Luan Peres, Joshua King, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde’den yararlanamayacak.

Bu kez dörtlü bekleniyor

Jesus, derbide kaleyi kaptan Altay’a emanet ederken, daha önceki büyük maçların aksine bu kez sahaya 4’lü savunma ile çıkması bekleniyor. Sağda Ferdi, solda Szalai’nin, göbekte Samet ile Serdar Aziz’in görev alacakları bildirildi.

Rakibe fırsat verilmeyecek

Deneyimli teknik adamın, orta alanı Arao,Crespo ve Zajc’e bırakması, sağda İrfan Can, solda Diego Rossi ve ileride de Enner Valencia’yı oynatacağı bildirildi. Kadıköy’de seyircinin de desteğiyle maça baskılı başlamak isteyen Jesus, Beşiktaş’ın direncini de atacakları bir erken golle kırmayı planlıyor. Rakibin geriden oyun kurmasına izin vermek istemeyen tecrübeli hoca, hücum hattında ise İrfan, Rossi ve Valencia’dan skora bir şekilde katkı vermelerini amaçlıyor.

Yusuf Dursun