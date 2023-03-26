İşte Fenerbahçe’nin Enner Valencia’ya yaptığı teklif

Fenerbahçe’nin sakat oyuncularına dur-durak yok. Sarı-Lacivertliler milli aradan yararlanıp, Zenit maçı sonrası 4 günlük izne çıkarken Oosterwalde, Batshuayi, Valencia, King ve Luan Peres Samandıra’yı mesken tuttu. Bu dörtlü sağlık ekibinin kontrolünde özel bir program uygularken, Alanyaspor maçında iki penaltıyı gole çeviren, ancak maçı güçlükle tamamlayan Valencia bir hayli korkutmuş, yapılan açıklamada ‘diz travmasına bağlı iç meniskus yaralanması’ teşhisi konmuştu.

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE SAHADA

Ancak kontrollerde Ekvador milli takımından da affını isteyen tecrübeli futbolcuda önemli bulgulara rastlanmadığı öğrenildi. Yıldız oyuncunun 2 Nisan Pazar günü Kadıköy Ülker Stadı’nda Beşiktaş ile oynanacak derbide takımdaki yerini alması bekleniyor. Öte yandan sol diz ön çapraz bağ operasyonu geçiren Lincoln ise sezonu kapatmıştı.

4 GOLLE TARİHE GEÇECEK

Enner Valencia, bu sezon 35 resmi maçta 29 kez ağları sarstı. 33 yaşındaki yıldız bu performansıyla birlikte bir sezonda, resmi maçlarda en fazla gol atan Fenerbahçeli yabancı oyuncu unvanını Alex De Souza’dan devraldı. Valencia’nın, bunu başaran tek futbolcu olarak Sarı-Lacivertliler’in tarihine geçmek için sadece 4 gol daha atması yeterli.

ÖNÜNDE BÜYÜK FIRSAT VAR

Tanju Çolak ve Aykut Kocaman, 32’şer golle bir sezonda en fazla ağları sarsan isimler konumunda. Ligde 10 maçı bulunan ve Türkiye Kupası’nda yoluna devam eden Fenerbahçe’de Ekvadorlu futbolcunun yeni bir rekorla kulüp tarihine geçmesi için önünde büyük bir fırsat bulunuyor.

YALANLADI, FENERBAHÇE’DE MUTLU

33 yaşındaki golcünün Brezilya ekibi Internacional ile sezon sonu için anlaştığı iddia edildi. Enner Valencia ise bunu net bir şekilde yalanladı ve her açıklamasında, Fenerbahçe’de mutlu olduğunu, kalmak istediğini dile getirdi.

YENİ SÖZLEŞME ÇALIŞMALARI

Sezona damga vuran, Alex’in rekorunu kıran Enner Valencia’nın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesiyle ilgili de çalışmalar devam ediyor.

MAAŞINDA İNDİRİM TALEP EDİLDİ

Oyuncunun menajeriyle temas halinde olan Kanarya’da yönetim, Valencia’ya 2.5 milyon Euro’luk maaşında indirim yaparak 1+1 yıllık sözleşme teklif etti. Fenerbahçe’den yıllık 2.5 milyon Euro alan Enner Valencia’ya 1.7 milyon Euro önerildiği gelen haberler arasında. Taraflar arasında görüşmeler sürüyor.

Yusuf Dursun