İşte gün gün coronanın vurduğu ekonomilerdeki olağanüstü gelişmeler

Corona virüsü salgını tüm dünyada hızla yayılmaya devam ederken, ülke ekonomileri de süreçten ciddi şekilde etkileniyor. Çok sayıda iş yeri geçici olarak kapatılırken, milyonlarca insan da evden çalışıyor. Milyonlarca çalışan da işsizlik ve ücretsiz izinle karşı karşıya kalıyor. Merkez bankaları zor durumdaki piyasaların nakit ihtiyacını karşılamak üzere para pompalarken, hükümetler de büyük teşvik paketleri açıklıyor. Sozcu.com.tr olarak bu hafta corona salgını nedeniyle ülke ekonomilerinde ortaya çıkan olağanüstü gelişmeleri derledik.
Son güncelleme: 12:43 22.03.2020