İşte Hatayspor’un dönüş planı!

Yaşadığımız iki büyük deprem felaketinden en çok etkilenen şehirlerimizden biri de, Hatay oldu. Elbette kentin Süper Lig’de mücadele eden kulübü Hatayspor da bu felaketten çok etkilendi. Sportif Direktör Taner Savut, futbolculardan Christian Atsu, A Takım Malzeme Sorumlusu Onur Akdeniz,U-14 Takımı’ndan oyuncu Hamza Sürer, U15’ten oyuncu Fatih Can, altyapı antrenörü Hüseyin Danahaliloğlu ve mutfak personeli Suzan Berber, hayatlarını ne yazık ki kaybetti. Ligden çekilmek zorunda kalan Bordo-Beyazlılar’da yönetim ve teknik ekibin, önümüzdeki aylarda yavaş yavaş futbolla ilgili konuşmalara başlaması bekleniyor.

Tek bir kuruş alınmayacak

Güney ekibi, hiçbir şekilde kente gelen ya da gelecek yardımlardan bir kuruş bile almak istemiyor. Kulübün önceliği, Hatay’ın bir an önce yeniden ayağa kalkması… Ligden çekilme kararı sonrası oyuncularının kariyerlerine devam etmesi adına büyük bir çaba gösteren Güney ekibi, yeniden sahalara dönmek adına tüm şartları zorlayacak. Ortaya konan fikirler arasında, kulübün futbola dönüşü için başka bir yere taşınması söz konusu. Bu şekilde Hatay’ın, Süper Lig’de temsil edilmesi planlanıyor. Kiralık gönderdiği futbolcularını takımda tutmak isteyen Hatay’a, ligden çekilen diğer kulüplere de yapacağı gibi TFF’nin de, bu süreçte tam destek vereceği öğrenildi.

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