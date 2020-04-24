İşte iktidarı kızdıran icraatlar

Corana virüsü salgını başladığından bu yana Türkiye, iktidar eliyle yürütülen ‘yardım kutuplaştırması’nı yaşıyor.Vatandaşın mağduriyeti üzerinde seyreden bu kutuplaştırma, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinin, salgınla mücadele kapsamında start verdiği bağış kampanyaları ile başladı.

CHP’li belediyelerin salgının yol açtığı zararların giderilmesi için erken davranıp toplumu seferber etmelerine, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile müdahale edildi. Kampanyalar durduruldu, banka hesaplarına el konuldu.

Hemen ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından milli dayanışma kampanyası başlatıldı. Erdoğan, CHP’li belediyelerin bağış kampanyaları için “Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur” yorumunu yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturmalar açıldı. İktidarın, CHP’li belediyelerin vatandaşın ihtiyaçlarını gidermek yolunda attığı adımların önünü kesmesi, bağış kampanyaları ile sınırlı kalmadı.

YOKSULLARIN AŞI KESİLDİ

– CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Muratpaşa ve Eskişehir Odunpazarı belediyelerinin aş evlerinin hesaplarına el koyuldu. Her gün binlerce yoksulun karnını doyurduğu aş evleri, vatandaşın yanında olmayı sürdürdü. Bu kez ayni yardımlarla yoksullara 3 kap yemek ikramına devam edildi.

– Başta İstanbul, Mersin ve Adana olmak üzere CHP’li Büyükşehir Belediyeleri’nin bedava ekmek dağıtımı engellendi.

– Adana Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere fuar alanını sahra hastanesi olarak düzenledi. Önce iktidar yanlılarının eleştirileri geldi, ardından Sağlık Bakanlığı inceleme başlattı.

Bu arada AKP’li belediyeler, iktidara yakın STK’lar hem yardım kampanyaları düzenlemeye devam etti, hem de kapı kapı dolaşıp kolilerini dağıttı.

Yardım dağıtımı üzerinden yürütülen kutuplaşma zirveye tırmanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bakanlıkları, valiliği hiçe sayarak kendi başlarına yardım toplamaya ekmek dağıtmaya hastane kurmaya çalışıyorlar.

CHP’li belediyelerin salgınla mücadele kurallarını hiçe sayarak giriştikleri şov yapmaktır. Bu tür teşebbüsler özellikle FETÖ, PKK gibi örgütler tarafından denenmiştir” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu

250 bin maske 10 bin 715 gıda kolisi, 13 bin 670 alışveriş kartı dağıttı. Doğalgaz ve su kesilmiyor.

Sağlık çalışanları da evsizler de unutulmadı

İstanbul’da bugüne kadar 10 bin 715 gıda kolisi dağıtıldı. 13 bin 670 aileye gelir durumlarına göre 300’er ve 600’er liralık 2 aylık alışveriş kartları dağıtıldı. İSKİ ve İGDAŞ bu süreçte doğalgaz ve su kesintisi yapmama kararı aldı.

Kapalı olan su ve gaz abonelikleri açıldı. İBB ve iştiraklerinin taşınmazlarından, kira alınmaması kararlaştırıldı. Toplu ulaşımda 250 bin bedava maske dağıtıldı.

Sağlık çalışanları için otellerde 2 bin oda tahsis edildi. Sokakta yaşayanlar spor tesisine yerleştirildi, halka 24 saat psikolojik destek verildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

100 bin kişinin veresiye defteri silindi, binlerce aile gıda ve nakit desteği ile ayakta kaldı.

‘İyilik bulaşıcıdır’ dedi iyiliği Türkiye’ye yaydı

Ankara’da işini kaybedenlere, evlere temizliğe giden kadınlar dahil, gıda ve nakit desteğinde bulunuldu. “İyilik Bulaşıcıdır” kampanyası ile 100 bine yakın vatandaşın, veresiye defterlerindeki tüm borçları, hayırseverlerin katkısıyla silindi.

Vatandaşın su borcunu ertelendi; sağlık çalışanları için toplu taşıma ücretsiz hale getirildi, hastanelere yakın konaklama yerleri sağlandı. Ücretsiz maske ve ekmek dağıtıldı.

Yüz binlerce kişiye, gıda ve nakit yardımı, çalışması yasaklanan kağıt toplayıcılarına barınma ve gıda yardımında bulundu. Zincir marketlerle anlaşılarak 65 yaş ve üzere kişiler için kurye hizmeti başlatıldı. Mağdur durumdaki pazarcıların ellerinde kalan ürünler satın alınıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer

40 bin aileye 400’er lira nakit yardım yaptı. Binlerce eve ‘direnç paketi’ ile gıda ulaştırdı.

Direnç Paketleri, binlerce İzmirliyi ayakta tutuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, salgın sürecinde 40 bin aileye 400 liralık nakdi yardım yaptı. On binlerce kişiye sıcak çorba ve ekmek dağıtıldı. Metro istasyonlarına koyulan ‘maskematikler’le İzmirlilerin maskeye ücretsiz ulaşması sağlandı.

Binlerce aileye içinde kuru gıda, kavurma, elma, portakal, limon, soğan ve patates bulunan ‘Direnç Paketleri’ ulaştırıldı. Salgın nedeniyle evde kalmak zorunda kalan yurttaşların kapılarına ‘Seyyar Pazar’ taşındı.

Hem üreticiler kazandı hem de halk pazara çıkmadan ucuz ürüne ulaştı. 118 bin 775 çocuğa süt dağıtıldı. Hiç geliri olmayan ve sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara gıda, süt ve hijyen paketi ulaştırıldı.

65 yaş üstü 27 bin İzmirliye telefonla ulaşılıp ihtiyaçları soruldu. ‘Halkın bakkalı’ organizasyonu ile hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri buluşturuldu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar

Suya yüzde elli indirim yaptı. Taksicilere 40 litre aylık yakıt desteği verdi. Erzak dağıttı.

Sahra hastanesi yaptırdı destek yerine tepki aldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın yardımlarının bir kısmı şöyle: “65 yaş üstü vatandaşlara alışveriş desteği verdi. Sağlık çalışanlarına günlük yemek desteği verdi.

Yüzde 50 su faturası indirimi, özel halk otobüs ve minibüslere otogar giriş ücreti iptali yaptı. 500 bin ücretsiz maske dağıttı. İhtiyacı olan 10 bin kişiye nakdi yardım, 100 bin erzak kolisi dağıtımı gerçekleştirdi. Bin yataklı sahra hastanesi yaptı.”

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen

250 bin maske, 30 bin dezenfektan dağıttı. Binlerce kişiye sıcak yemek ulaştırdı. Sağlıkçılara konuk evi tahsis etti.

Yemek verdi, sağlıkçılara konuk evi tahsis etti

CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen şunları yaptı: “Kırsalda yaşayan vatandaşların üretimlerinde sorun yaşamaması için 2.5 milyondan fazla yerli tohum dağıttı.

Sağlık çalışanlarına nöbetleri sonrası ücretsiz ulaşım imkanı sağladı. Her birine virüsten korunmak için siperlik dağıttı. Salgın sebebiyle iş yerlerini kapatmak zorunda olan lokantacı, berber ve kuaförlere erzak yardımında bulundu.”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu

65 yaş üstü vatandaşların evlerine gidildi, alışverişleri yapıldı. Esnafa gıda gönderdi.

Et, yoğurt, peynir yardımı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımını ihmal etmedi. Et, yoğurt peynir yardımı yaptı. Odun ve kömür dağıtıldı. Hasta bezi ve havalı yatak yardımları yapıldı. Evden çıkamayan vatandaşlara market desteği sağlandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek

Kriz masası oluşturdu. Binlerce aileye erzak kolisi gönderdi. Ücretsiz ekmek ve maske dağıttı.

Ücretsiz ekmek dağıttı vatandaş teşekkür etti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıttı. Antalyalılar, sosyal medya hesaplarından çektikleri videoları paylaşarak, Başkan Böcek’e teşekkür etti.

Ayrıca sokak sokak tüm şehir temizlendi. Vatandaşlara ürettikleri binlerce maskeyi pazar yerlerinde dağıttı. İhtiyaç sahiplerine gıda yardımları yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün

Su faturaları 3 ay ötelendi. Belediyeye ait iş yerlerinden de kira alınmayacak.

3 milyon liralık yardım

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 13 ilçede yaklaşık 5 bin personel ile yardım yapıldığını açıkladı. Tüm yardımların toplam maddi değerinin yaklaşık 3 milyon TL olduğu belirtildi.

Vatandaşlara 6 bin 500 gıda paketi dağıtıldı. Sağlık çalışanları için de özel ücretsiz servis hizmeti verildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer

Sokağa çıkamayan yaşlılar ve engelli vatandaşların alışverişi tek tek yapıldı.

13 ilçede 165 bin gıda kolisi dağıttı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, tüm şehrin sokaklarını tek tek ilaçlı sularla yıkattırdı. Trafik lamlarını dahi dezenfekte ettirdi. 13 ilçede 165 bin gıda kolisi dağıttı.

Belediye yeni doğum yapmış anneleri de unutmadı. Bin 400 adet bebek bezi ve mama dağıttı. 275 bin maske ve 37 bin 100 adet sağlık paketi dağıttı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak

10 bin maske dağıtıldı. 11 ilçe dezenfekte edildi. Psikolojik destek verildi.

Vatandaşlara hijyen paketi dağıtıldı

Başkan Kadir Albayrak’ın yaptığı hizmetlerin bir kısmı şöyle: “Dezenfeksiyon işlemleri toplu taşıma araçlarında, otogarlarda, duraklarda, park ve bahçelerde düzenli olarak yapıldı.

358 muhtara hijyen paketi dağıtıldı. Sokağa çıkamayan vatandaşların alışverişleri yapıldı. Pazarlarda, sokaklarda vatandaşlara ücretsiz binlerce maske dağıtıldı.”

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş

25 bin ailenin market alışverişi tek tek yapıldı. Vatandaşlara maske dağıtıldı.

Maske üretip dağıttılar

50 bin koruyucu maske ücretsiz şekilde sağlık personellerine, güvenlik mensuplarına ve vatandaşlara dağıtıldı. 65 yaş üstündeki 2 bin vatandaşa çay seti dağıtıldı.

İl genelindeki ihtiyaç sahibi 17 bin vatandaş için hazırlanan ve temel ihtiyaçlarının alınmasında yardımcı olacak Hatay Halk Kart’lar dağıtıldı.

Kemal Altan, Selami Aydın, Ali Ekber Şen, Can Çapar, Latif Sansür, İsmail Akduman, İsmail Akın, Erhan Kaytanbay, Halil Ataş, Yaşar Anter, Mehmet Andaç, Deniz Ayhan’dan oluşan SÖZCÜ ekibi tarafından derlenmiştir.