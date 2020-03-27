İşte Kylie Jenner’i en çok mutlu eden fotoğraf

Kendi adını taşıyan bir kozmetik şirketi bulunan ve genç yaşta milyon dolarlık bir marka haline gelen Kylie Jenner sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisini en çok mutlu eden fotoğrafı paylaştı.

Sadece başarılı iş hayatıyla değil renkli sosyal yaşantısıyla da göz önünde bulunan Kylie Jenner, 2 yaşında bir kız çocuğu annesi. Kızının üzerine titreyen ve ona yaptığı şatafatlı doğum günü kutlamaları ile haber olan Kylie ona duyduğu sevgiyi Instagram paylaşımı ile bir kez daha gösterdi.

Köpükle dolu bir banyo küvetinin içerisinde çektiği kızı Stormi’nin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Jenner, bu kareye: “Beni en çok mutlu eden fotoğraf” notunu düştü.