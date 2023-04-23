İşte MHK’nın görev vermeyeceği hakemler!

Merkez Hakem Kurulu’ndan (MHK) çarpıcı bir açıklama gelmiş, bazı hakemlere ikinci bir değerlendirmeye kadar maç verilmeyeceği duyurulmuştu.

İşte MHK’dan yapılan açıklama:

“Son hafta müsabakaları için yapılan teknik değerlendirme ve VAR kayıtları incelemesi sonucunda; ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır. Bu süre içerisinde hakemlerimiz teknik ve mental olarak müsabaka alacak gibi hazırlıklarına devam edecektir. Makul bir dinlenme süresinin ardından yeniden değerlendirme yapılacaktır.

Hakemlerin de bir insan olduğu, hata yapabileceklerini bilmekle beraber, tüm çabamız hakemlerimizin müsabaka neticesine veya oyunun akışına tesir edecek büyük hatalar yapmamaları içindir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Fenerbahçe sorular yöneltti

Fenerbahçe de ‘Bahsi geçen hakemler hangi maçlara, hangi takımlar lehine fayda sağlamış ve hangi takımlar aleyhine kararlar vermişlerdir?’ gibi birçok soruyu MHK’ya yöneltmişti.

MHK’den isim verilmese de, kararın şu iki maç için alındığı öğrenildi:

İstanbulspor-Antalyaspor (3-3) Hakem Yiğit Arslan ve VAR hakemi Arda Kardeşler.

Konyaspor-Adana Demirspor (1-2) Hakemi Sarper Barış Saka ve VAR hakemi Alper Çetin.