İşte Nenad Bjelica’nın Trabzonspor’a yapacağı ilk transfer

Spor Toto Süper Lig’de geçtiğimiz sezonu en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 8 puan önünde lider tamamlayan Trabzonspor, yeni sezona istediği başlangıcı yapamadı. Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı önderliğinde yeni sezonda sırasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’ne veda etti. Ligde de art arda alınan kötü sonuçların ardından başkan Ahmet Ağaoğlu görevinden istifa etti. Ağaoğlu’nun görevden ayrılmasının ardından şampiyon hoca Abdullah Avcı, Trabzonspor ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Avcı yerine geçici olarak takımın başına geçen Orhan Ak, ilk maçında ligde Adana Demirspor’u 4-1 mağlup etse de bir sonraki lig maçında Kayserispor’a 4-3 mağlup oldu. Puan olarak liderlik yarışından kopma raddesine gelen Bordo-Mavili ekipte Orhan Ak, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Ankaragücü’ne 3-1 yenildikten sonra görevi bıraktığını açıkladı.

Orhan Ak’ın ardından teknik direktör arayışlarını sıklandıran Trabzonspor yönetimi, takımı idarelik olarak İhsan Derelioğlu’na emanet etti. Karadeniz ekibi Derelioğlu’nun yönetiminde ise 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

BJELİCA ADIM ADIM İMZAYA

Bu gelişmelerin ardından Trabzonspor yönetimi, gündeme kısa bir süre önce giren Nenad Bjelica ile her konuda anlaşmaya vardı. Bu akşam 23.40’da İstanbul’a gelecek olan Bjelica, yarın Başkan Ertuğrul Doğan’ın ofisinde sözleşme imzalayacak. Ardından ise yardımcılarıyla Trabzon’a gelecek ve evrakları yetişirse Sivasspor maçında takımın başında olacak.

SİVASSPOR MESAİSİ BAŞLADI

Süper Lig’in 30. haftasında Sivasspor’a konuk olacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör İhsan Derelioğlu yönetiminde yapılan antrenmanda, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş maçında oynayan oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından 5’e 2 çalışma gerçekleştirdi. Antrenman 5’e 5 oyun ile tamamlandı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla DG Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

İLK TRANSFERİ BELLİ OLDU!

Sezon sonuna henüz çok olmasına karşın Trabzonspor için transfer iddiaları erkenden başladı. Karadeniz Gazete’nin İtalyan basınından aktardığı habere göre, Karagümrük formasını giyen Fabio Borini ile Trabzonspor’un görüştüğü öne sürüldü.

TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

Yapılan haberde, “Fabio Borini, Karagümrük’ün sözleşme uzatma teklifini kabul etmedi. Süper Lig’in son şampiyonu Trabzonspor ile görüşüyor. Bu transfer gerçekleşirse Borini Kuzey’de futbol yaşantısını sürdürecek” yorumu yapıldı.