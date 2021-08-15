İşte o görüntü: HES’in regülatörü paramparça olmuş

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde onlarca kişinin hayatına neden olan selden sonra, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı vatandaşların yıkıldığını, Bakanlık, DSİ ve Valilik yıkılmadığını ileri sürdüğü HES’i havadan drone ile görüntüledi. Ebru HES’in yıkılan regülatör ve iletim kanallarının parçalandığını açıkladı.

İSMAIL AKDUMAN

Bozkurt’a meydana gelen sele vatandaşların HES’in çökmesinin neden olduğunu iddia etmesi üzerine, önce Kastamonu Valiliği iddiaları yalanmış ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada HES’lerin sele neden olmadığını aksine mağduru olduğu belirtmişti. CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, kilometrelerce yürüyerek HES’in bulunduğu bölgeye gitmeyi başardı. Sosyal medya hesabından HES’in son halini paylaşan Baltacı, “Yıkılan HES yapıları burada, yalan söyleyen bakanlar orada. İşte görüntüler. Neyi saklıyorsunuz, kimi koruyorsunuz?” diye sordu.

“REGÜLATÖR VE İLETİM KANALLARI PARAM PARÇA”

Köy yollarının henüz yapılmadığı belirten ve yürüyerek bölgeye ulaştıklarını ifade eden Baltacı, “Kamuoyunu merak ettiği Hidro Elektrik Santrali bölgesine gelmeyi başardık. Arkamda Bozkurt’un üstüne kurulan HES’in regülatörünü ve beton iletim kanallarını görüyorsunuz. Aşırı yağış dolasıyla, bu dağlardaki küçük vadilerde biriken sular buraya hızla akmış. Regülatör ve su kanallarını paramparça etmiş. Bu bölgede çok yoğun ormancılık faaliyetleri yürütülür. Ormanda kesilen tomruklarda sel suyuna kapılarak önüne regülatör ve iletim kanalarını da alarak Bozkurt’a doğru kadar gitmiş. Tarım Bakanı felaketin ilk anlarında şöyle bir açıklama yapmıştı; ‘Selin en büyük mağduru HES’ler’ demişti. Doğanın akışına bu şekilde müdahale edilirse hem HES hem de şehirlerdeki insanlarımız bunun acı bedelini ödemek zorunda kalır” dedi.

“MAHKEME YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERMİŞTİ”

Ezine Çayı üzerinde kurulan Ebru Hidroelektrik Santrali’nin evine zarar vereceğini ileri süren bir vatandaşın açtığı dava üzerine Kastamonu İdare Mahkemesi 2013 yılında HES için yürütmeyi durdurma kararı vermiş ancak şirket yapımına devam etmiş, proje tamamlanmıştı. HES inşaatı için kamulaştırma yapılan bölgede arazisi bulunan bir yurttaşın dava açtığı proje için mahkeme “telafisi olmayacak zararlar doğurabilir” kararı vermişti. 2016 yılında HES’in ilk ünitesi bir yıl sonra da ikinci ünitesi devreye alınmıştı.

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