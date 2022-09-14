İşte o lüksün kaynağı

Miraç Orbay’ı özel jetle İstahbul’a getiren, lüks villada ağırlayıp lüks araçla kent turu attıran Atıf Harmanda, havacılık sektörünün yakından tanıdığı bir isim…

Sözcü İstanbul

TikTok şeyhi Miraç Orbay’ı Ayasofya‘da namaz kılması için jetiyle İstanbul’a getirerek Riva’daki lüks villasında ağırlayıp lüks araçla gezdiren iş adamının kim olduğu ortaya çıktı. TC-ALT tescilli Hawker 800XP uçak orta menzilli, 8 kişiye kadar yolcu alabilen popüler bir iş jeti… Melih Can Harmanda’nın sahibi olduğu jeti, Ziver Havacılık işletiyor.

Orbay’ın videoda adını verdiği “Atıf Abi” ise, Melih Can Harmanda’nın babası Atıf Harmanda. Havacılık sektörü Atıf Harmanda’yı World Focus Havayolları’nın ortağı olarak tanıyor. World Focus, 57 kişinin hayatını kaybettiği Isparta kazasındaki uçağın sahibiydi. Atlasjet, uçağı World Focus’tan kiralamıştı. World Focus’un bakım hizmetlerini aksattığı, yedek parça alımı yapamadığı, borçlarını ödemediği için teknik hizmet alamadığı, uçakların bakımsız kaldığı uçağın bu nedenle düştüğü iddia edilmişti.

Hayatını Tiktok’ta gözler önüne seriyor

İş insanı Atıf Harmanda’nın da bir TikTok hesabı var. Burada özellikle lüks yaşamına ait videolar çeken Harmanda, Bentley ve Rolls Royce marka otomobillerini, ultra lüks yatını, deniz kıyısındaki havuzlu malikanesini detaylarıyla gösteriyor.

Beşiktaş taraftarı kimliğini sıkça gösteren Harmancı bir videosunda güneş enerjisiyle ilgili çalışmalar yaptığını anlatan Harmanda şu ifadeleri kullanıyor: “Yeni teknolojiler, güneş enerjisini yerin altına 6 ay depolama sistemleri… Uzun süredir bilim adamı Profesör Petroviç’le beraber çalışıyoruz. Bunların hepsi yeni teknolojiler. Bu yukarıdan güneş enerjisini topluyor, buradan aşağı iletiyor. Bunlar bizim yeni çalışmalarımız.”