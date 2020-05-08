İşte o salon

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her hafta Ankara Bilkent’teki bakanlık binasında corona virüsü salgını, alınan önlemler ve Bilim Kurulu’nun çalışmaları konusunda basın toplantısı düzenliyor. Son rakamları ve gelinen noktayı da açıklıyor. Çok sayıda gazeteci bu toplantıya akın ediyor, TV’ler canlı yayına geçiyor.
Milyonların izlediği toplantıda önce salon dezenfekte ediliyor, sonra maskeler takılıyor, ellere giriş kapısında bulunan antibakteriyel ilaçlar sürülüyor. Gazete, TV ve internet medyasından temsilciler, Bakan Koca’nın basın toplantısını izlemek için yarışırken, TV’ler de toplantı anı ve toplantı sonrası sorulan her soruyu kesintisiz olarak aktarıyor.
ÇOK BEĞENİLEN
55 yaşındaki Koca, Konsensus Araştırma Şirketi’nin yaptığı son ankette de “Performansı en çok beğenilen liderler” kategorisinde yüzde 48 ile birinci sıraya yerleşti. İkinci sırayı ise yüzde 47.8 oy oranıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı.
Koca’nın Twitter’da 5 milyon 200 bin, Instagram’da ise 8 milyon 500 bin takipçisi bulunuyor. Türkiye’nin en çok izlenen basın toplantısı öncesinde ve toplantı sırasında yaşananlar ise şöyle:
– Basın toplantısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Bilim Kurulu üyeleriyle yaptığı telekonferans toplantısının ardından başlıyor. Bilim Kurulu toplantısı genelde 2- 3 saat aralığında sürüyor.
– Gazeteciler toplantıdan yarım saat önce Sağlık Bakanlığı yerleşkesinde bulunan bölüme alınmaya başlanıyor. Salon uzun süre kalabalık olmasın diye önceden giriş yapılmıyor. Girişte gazetecilerin ateşi ölçülüyor, kimlik kartları alınıyor ve yerine kapılardan geçişleri sağlayacak ziyaretçi giriş kartı veriliyor.
– Toplantı salonunun bulunduğu bölümdeki duvarlarda otomatik dezenfektanlar bulunuyor. Binadaki tüm görevliler ve gazeteciler maskeli. Sosyal mesafe kuralına da özen gösteriliyor.
– Gazeteciler, Sağlık Bakanı Koca’nın salona gelişi ile öncesinde dezenfekte edilmiş toplantı salonuna alınıyor. Salondaki oturma düzeni ise 1’er koltuk boş bırakacak şekilde düzenleniyor.
– Bakan, önce gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor ve elindeki son verileri açıklıyor. Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlamaya başlıyor. Her toplantıda yaklaşık 50 gazeteci bulunuyor.
TAKİPÇİ ARTIŞI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü gündemiyle Türkiye’nin en çok takip edilen siyasetçilerinden oldu. 10 Mart’ta ilk basın toplantısını yapacağını duyurduğunda Twitter’da 391 bin takipçisi olan Koca’nın, bir gün içerisinde takipçi sayısı 500 bine ulaştı.
Virüse dair günlük verileri de sosyal medyadan paylaşan Koca’nın Twitter’daki takipçi sayısı 5.2 milyona yükselmiş oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 milyon 800 bin takipçisiyle birinci sıradayken, onu sırasıyla 8 milyon 500 bin ile Abdullah Gül, 6 milyon 900 bin ile Kemal Kılıçdaroğlu, 5 milyon 800 bin ile Ahmet Davutoğlu, 5 milyon 300 bin ile Muharrem İnce, 5 milyon 230 bin ile Devlet Bahçeli ve 5 milyon 200 bin ile Fahrettin Koca takip ediyor.